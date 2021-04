Deník N: Osm ministerstev žádá přednostní očkování klíčových úředníků

Praha - Osm ze 14 českých ministerstev využilo podle webu Deník N nabídku Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), a zaslalo seznam klíčových zaměstnanců, kteří by měli dostat přednostní očkování proti covidu-19. Nepostradatelní pracovníci resortů by měli vakcínu dostat v dubnu a květnu, řekl serveru předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Vybraní pracovníci ministerstev se při přednostním očkování zařadí mezi seniory starší 65 let, nezdravotnický personál nemocnic nebo učitele.

S výzvou k nahlášení nepostradatelných úředníků oslovil ÚKŠ v březnu všechna ministerstva. "V současné době byl zahájen proces přípravy očkování kritických zaměstnanců subjektů nezbytných pro zajištění fungování České republiky, přičemž mezi tyto subjekty jsou také zařazena ministerstva a jiné ústřední správní úřady a jejich kritičtí zaměstnanci,“ napsal štáb všem resortům, uvádí Deník N.

Podle jihočeského hejtmana a šéfa Asociace krajů Kuby mají být klíčoví zaměstnanci resortů očkováni v dubnu a květnu. "Bude ale záležet na tom, v jakém počtu do Česka dorazí slíbené dávky vakcín," řekl Kuba Deníku N.

Ministerstva měla klíčové úředníky rozdělit do dvou kategorií. V první, prioritnější skupině jsou zařazeni "zvláště kritičtí zaměstnanci", ve druhé "velmi těžko nahraditelní" zaměstnanci.

Do obou skupin se zařadili úředníci ministerstva vnitra a obrany, uvádí Deník N. "Celkem bylo ve všech kategoriích v resortu obrany (ministerstvo a hlavně armáda) k očkování identifikováno cca 14 tisíc osob/funkcí," sdělil serveru mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na seznam zařadilo své pracovníky z oblasti sociální péče. Přednostní očkování žádá pro své klíčové zaměstnance také resort průmyslu a obchodu. Stejně tak své úředníky na seznam zařadila ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj, zjistil Deník N.

Naopak šest resortů žádné své zaměstnance k přednostnímu očkování nenahlásilo, protože podle nich nesplňují podmínky pracovníků kritické infrastruktury. Přednost při očkování pro své pracovníky nežádá ministerstvo dopravy, financí, kultury, zahraničních věcí, životního prostředí a školství.

Očkování proti covidu-19 v Česku začalo 27. prosince. Přednostně dostávají vakcínu senioři, zdravotníci, učitelé, vybraní členové integrovaného záchranného systému, pracovníci kritické infrastruktury a chronicky nemocní s vybranými diagnózami.

Dosud zdravotníci v Česku aplikovali přes dva miliony dávek některé ze tří očkovacích látek. Obě potřebné dávky dostalo zatím přibližně 718.800 lidí. Rychlejšímu očkování brání nedostatek vakcín.