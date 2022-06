Deník N: Obviněnému Redlovi omezil soud na dalších pět let svéprávnost

Praha - Soud minulý měsíc znovu omezil svéprávnost podnikateli a lobbistovi Michalu Redlovi, a to na pět let. Uvedl to dnes Deník N. Redl je stíhaný v aktuální kauze korupce v pražském dopravním podniku, policie ho označuje za hlavu zločinecké skupiny. Podle médií se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu.

O omezení Redlovy svéprávnosti rozhodl podle Deníku N Okresní soud Plzeň-město, a to 13. května. "Byla vyslechnuta znalkyně a posuzovaný. Jeho svéprávnost byla omezena na dobu pěti let podle rozsudku a navýšila se mu disponibilní částka, se kterou může nakládat,“ uvedla předsedkyně soudu Petra Pavlíčková.

Vyšetřovatelé aktuální kauzy nicméně podle deníku tvrdí, že Redl je v pořádku a žije život jako svéprávný člověk. Nevidí proto důvod, aby se vyhýbal trestnímu stíhání. Za založení zločinecké skupiny mu hrozí až 12 let vězení.