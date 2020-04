Deník N: Ministerstvo opět povolí přítomnost otců u porodu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví opět povolí přítomnost otce, či jiné další osoby u porodu. Serveru Deník N to dnes potvrdil námětek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přítomnost třetí osoby u porodu byla zakázána kvůli šíření koronaviru zhruba od poloviny března. Výjimku ze zákazu později ministerstvo umožnilo jen u porodů handicapovaných žen nebo třeba cizinek, které potřebují tlumočníka.

Informaci o chystaném zrušení zákazu přítomnosti další osoby u porodu dnes zveřejnila na twitteru poslankyně Olga Richterová (Piráti). Prymula podle ní na jednání sněmovního zdravotního výboru uvedl, že zákaz bude zrušen za jeden až dva dny. Deníku N Prymula řekl, že přítomnost otců u porodu ministerstvo umožní vydáním mimořádného opatření. Čeká se podle něj jen na podpis ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

"Je tu doporučení odborné společnosti a klinická skupina to takhle odsouhlasila," řekl Prymula serveru. Zda přítomnost dalšího člověka u porodu umožní, bude ale na rozhodnutí konkrétní porodnice. "Je tam napsáno, že to bude ve finální gesci dotyčného zdravotního zařízení s tím, že mají možnost to povolit a ministerstvo s tím souhlasí. Měla by být zachována určitá bezpečnostní kritéria, zejména by tam měl být boxový systém," doplnil Prymula. Z porodního boxu odcházejí matky na poporodní oddělení až společně s novorozenci.

Stát 10. března zakázal kvůli šíření koronaviru návštěvy nemocnic, ale s výjimkou právě u rodiček. Ministerstvo však 18. března výjimku u rodiček zrušilo. Koncem března pak úřad umožnil přítomnost třetí osoby například u porodů tělesně či duševně postižených rodiček. Plošný zákaz přítomnosti u porodu pro další osoby, tedy i otce dětí, napadla u soudu organizace Liga lidských práv. Městský soud v Praze ale návrh na zrušení zákazu odmítl.

Ministr zdravotnictví původně plošný zákaz přítomnosti otce u porodu odůvodňoval žádostmi lékařů. Ti podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu. Liga lidských práv však argumentovala tím, že přítomnost doprovodu zlepšuje průběh porodu a otec většinou s rodičkou žije, takže se riziko šíření nákazy jeho nepřítomností nezmění.