Deník N: MF předložilo návrh rozpočtu na rok 2024 s deficitem 235 miliard

Praha - Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na rok 2024, plánuje hospodařit se schodkem 235 miliard korun. Dnes to napsal Deník N. Ve veřejné knihovně připravovaných vládních materiálů dokument zatím zveřejněn nebyl. Podle rozpočtových pravidel musí vláda projednat první návrh rozpočtu do 20. června. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun, někteří ekonomové ale předpokládají, že bude vyšší.

Podle Deníku N navrhovaný rozpočet počítá se snížením celkového objemu prostředků na platy ve státní správě o čtyři procenta. O pět procent by se měly snížit stupnice platových tarifů ve veřejném sektoru. Valorizace platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce by se měla odložit na rok 2025. Snížit by se měla i podpora výzkumu, vývoje a inovací nebo vybrané dotace.

Materiál podle serveru počítá s dalším snižováním rozpočtového schodku v následujících letech. V roce 2025 by měl deficit klesnout na 200 miliard korun, o rok později na 175 miliard korun.

Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun, byl to třetí nejhorší výsledek hospodaření státu po letech 2021 a 2020. Na letošek počítá schválený rozpočet s deficitem 295 miliard korun, část ekonomů i opozice ale předpokládají, že výsledek hospodaření bude horší. Ke konci dubna činil schodek 200 miliard korun, údaje za květen zveřejní ministerstvo financí dnes odpoledne.

Vláda v květnu představila balíček ke konsolidaci veřejných financí, který by měl vést ke snížení rozpočtového schodku. Opatření obsažená v balíčku by příští rok měla deficit zmenšit o 94,1 miliardy, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy. Opačným směrem ale působí některé nově schválené výdaje, například zákon o minimálních výdajích na obranu. Konsolidační balíček nyní prochází připomínkovým řízením, vláda by ho chtěla začít projednávat ve Sněmovně na přelomu června a července.