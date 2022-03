Deník N: Lék proti rakovině prostaty z dílny české vědkyně schválila FDA

Praha - Lék proti pokročilé rakovině prostaty, na kterém se podílela česká vědkyně Martina Benešová, schválila americká léková agentura FDA. Informuje o tom Deník N. Radiofarmakum s obchodním názvem Novartis Pluvicto s účinnou molekulou PSMA-617, kterou jaderná chemička s kolegy vyvinula v německém Heidelbergu, je bezpečné a účinné proti progresivní, metastazující a vůči jiným terapiím odolné rakovině prostaty. Umí přímo v těle pacienta s rakovinou prostaty najít nemocné buňky, navázat se na ně, ozářit je a zničit, a to bez vážnějších vedlejších účinků. Cesta ke schválení léku trvala přes osm let.

"Je to úžasný, fantastický pocit," řekla serveru Benešová. Radiofarmakum PSMA-617 dosud zachránilo či výrazně prodloužilo život tisícům pacientů v klinických studiích, které se v minulých letech uskutečnily ve vybraných nemocnicích po celém světě. Licence nyní patří švýcarské mezinárodní farmaceutické společnosti Novartis v rámci odkoupení americké biofarmaceutické firmy Endocyte, která práva držela.

První pacient s pokročilou rakovinou prostaty, která byla odolná vůči veškeré předchozí léčbě a metastázovala v kostech do celého těla, dostal terapeutikum v roce 2013. "Byl to dvaačtyřicetiletý táta dvou holčiček, měl velmi agresivní formu rakoviny, zbývalo mu pár týdnů, ale chtěl bojovat do poslední chvíle kvůli milované rodině. Když mu lékaři nabídli možnost aplikace do té chvíle na žádném jiném člověku nevyzkoušeného léku, souhlasil okamžitě," vzpomíná česká vědkyně. Rodačka z Ostravy, absolventka Karlovy univerzity vyvinula radioaktivní terapeutikum s několika kolegy na doktorandské stáži v Heidelbergu. Pacient popisoval pocity úlevy už po pár dnech a zanedlouho začaly metastázy ustupovat.

Po prvním úspěchu dostali radioterapeutikum další pacienti v terminálním stadiu rakoviny prostaty, a to ve speciálním experimentálním režimu, který dovoluje použít neschválené léčivo. Metastázy i ohnisko rakoviny mizely i u dalších pacientů.

Nyní je lék schválený pro americký trh. Registrace FDA se zatím týká pouze jeho podávání pacientům, u kterých jiné terapie selhaly. "Ve finále jsou ale další klinické studie, ve kterých lék dostávají pacienti, kteří dosud podstoupili jen hormonální terapii nebo operaci, ale nikoliv chemoterapii. Testuje se, jestli je účinnější naše PSMA, nebo chemoterapie," popsala Benešová. Spuštěna je podle ní ale i klinická studie, kdy je radiofarmakum podáváno pacientům čerstvě po diagnóze rakoviny prostaty namísto všech dalších terapií.

V Česku rakovinu prostaty lékaři každoročně odhalí u asi 8000 mužů, z toho asi u pětiny je onemocnění v pokročilé fázi. Ročně na rakovinu prostaty v zemi zemře kolem 1500 mužů. Lékaři dlouhodobě upozorňují na to, že karcinom se zpočátku neprojevuje a v těle může růst léta bez povšimnutí. Urologové usilují o zavedení plošného screeningu rakoviny prostaty. Na konci loňského roku spustili pilotní projekt, v němž se pokouší zjistit, jak nejlépe zachytit ty, kterých by se nádor mohl týkat.