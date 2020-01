Deník N:Diplomaté KLDR chystali pašování zbrojního materiálu z ČR

Praha - Diplomaté totalitní Severní Koreje chystali pašování zbrojního materiálu a dronů z Česka přes Afriku a Čínu do Pchjongjangu. Obchod zachytila a sledovala Bezpečnostní informační služba (BIS) a s vědomím ministerstva zahraničí jej zarazila. Zpravodajci se o podezřelém obchodu dozvěděli na přelomu let 2012 a 2013. Monitorovali pak obchodního tajemníka, který působil na severokorejské ambasádě v Praze. Píše o tom dnes Deník N, který případ zmapoval a BIS mu ho potvrdila. Dodávat zbrojní materiál do KLDR je zakázané, vztahuje se na něj embargo.

"K detailům tohoto staršího případu se nemůžu vyjadřovat. V obecné rovině ale mohu potvrdit, že se v minulosti BIS skutečně podařilo zabránit obchodu se zbrojním materiálem směrem z České republiky do KLDR," řekl listu mluvčí zpravodajské služby Ladislav Šticha.

Podle informací listu diplomat kontaktoval českého podnikatele a poptával náhradní díly na staré sovětské tanky T-54 a T-55, které dodnes severokorejský režim využívá. Sháněl ale i náhradní díly k obrněným vozům BMP2, BRDM a BTR nebo letadlům L-39, které od 70. let vyrábělo Aero Vodochody a s nimiž severokorejští piloti létali.

Kromě náhradních dílů se obchodní tajemník snažil sehnat i malé drony, píše Deník N. "Šlo o stroje s rozpětím přes jeden metr, které měly ve vzduchu vydržet necelou hodinu a byly schopné nést záznamové zařízení," řekl listu vysoce postavený zdroj z české vlády. Diplomat byl podle Deníku N ke shánění vojenského materiálu nucen vlastními tajnými službami a svými nadřízenými.

"Poptávky obchodnímu tajemníkovi zadával zástupce tří severokorejských společností, které jsou zapojené do zbrojního programu KLDR. Tenhle pán pak působil jako obchodní tajemník KLDR v Německu," řekl Deníku N zdroj, jehož informace se redakci podařilo ověřit ze zdrojů v české diplomacii. Do dodávek byly podle Deníku N zapojeny i tři české firmy, jejichž jména se listu nepodařilo získat.

BIS informace představila vládě a v Černínském paláci požádala o vyhoštění diplomata. Ministerstvo diplomata vyhostit odmítlo, protože o rok dříve byl kvůli jinému případu vyhoštěn předchozí ekonomický diplomat. Podle zdroje Deníku N byl diplomat donucen odjet zpět přes Čínu do KLDR.