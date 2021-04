Deník N: Blatný poslal do Arenbergerovy nemocnice kontrolu nákupů

Praha - Předchozí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před několika týdny poslal kontrolu do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Prověřit má nákupy z let 2019 a 2020, kdy nemocnici řídil jeho nástupce v ministerské funkci Petr Arenberger (za ANO). Upozornil na to dnes Deník N. Arenbergera ve středu jmenoval prezident Miloš Zeman do funkce ministra zdravotnictví. Jeho resort tak nyní provádí kontrolu v nemocnici, kterou vedl od roku 2019.

„Ano, v únoru jsem jako ministr zadal kontrolu ve FN Královské Vinohrady,“ potvrdil Deníku N Blatný bez dalších podrobností. Mluvčí resortu Barbora Peterová doplnila, že „veřejnosprávní kontrola hospodaření probíhá“. „Odbor kontroly ministerstva zdravotnictví ji zahájil v únoru 2021 a je zaměřena na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a nápravných opatření po kontrole, kterou jsme vykonali v roce 2018,“ upřesnila mluvčí.

Arenbergera jmenoval do funkce v roce 2019 ministr Adam Vojtěch (za ANO), který jeho předchůdce kritizoval za netransparentní nákup léků a zdravotnického materiálu. Předchozí vedení v čele s ředitelem Josefem Grillem zadalo zakázky za 200 milionů korun bez výběrového řízení.

Nyní má ministerstvo prověřit, zda už se nákupy dělají lépe, ale podle informací Deníku N byly ke kontrole i další důvody. Kontroloři se zajímají také o nákupy řízené Markem Broschem, který ve vinohradské nemocnici působí od října 2019 jako Arenbergerův obchodní náměstek.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová kontrolu ministerstva potvrdila, termín ukončení závisí na kontrolním orgánu. Ministr Arenberger na dotaz Deníku N, zda se bude o průběh kontroly informovat či do ní zasahovat, dosud neodpověděl. Nevyjádřil se zatím ani náměstek Brosche.