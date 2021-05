Deník N: Benešová neví, že by se policie zabývala jinou verzí výbuchu než ruskou

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nemá žádné informace o tom, že by se policie zabývala jinou vyšetřovací verzí výbuchu ve Vrběticích, než je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Řekla to Deníku N. Svá původní tvrzení, která v neděli zopakoval i prezident Miloš Zeman, podle svých slov zakládá na jednom kontaktu s bývalým zaměstnancem firmy Imex v roce 2014. Radiožurnál a Respekt pak v kauze Vrbětice poukazují na to, že majitel firmy Imex Group byl den před výbuchem 40 minut u ostravského hotelu, kde ruští agenti přebývali.

Benešová svá tvrzení o třetí verzi opírá výhradně o setkání s bývalým zaměstnancem firmy Imex, která si vybuchlé sklady ve Vrběticích pronajímala. "V roce 2014 se mne coby poslankyni na toto téma snažil kontaktovat jeden bývalý zaměstnanec. Navigovala jsem ho na tehdejšího předsedu bezpečnostního výboru," řekla Deníku N Benešová s tím, že dál se celou věcí už nezabývala. Toto prý také zmínila 19. dubna na jednání vlády, které se kauzou Vrbětice zabývalo a kterého se účastnili i zástupci zpravodajských služeb či policejní prezident Jan Švejdar. Toho se Benešová podle svých slov zeptala, zda se takovou verzí policie zabývá. "Neřekl nic, vyslechl si to a je to na záznamu,“ upřesnila ministryně. Deníku N po opakovaných dotazech řekla, že nemá žádné indicie o tom, že by se policie touto verzí skutečně zabývala.

O větším množství vyšetřovacích verzí vrbětických výbuchů ministryně hovořila na konci dubna v deníku Právo. Bylo to nedlouho poté, co prezident republiky po týdenním čekání prohlásil, že policie pracuje se dvěma rovnocennými verzemi, a to nedbalostí a právě zapojením ruských tajných služeb.

Radiožurnál a Respekt dnes ke kauze Vrbětice uvedly, že den před výbuchem munice ve skladu byl šéf firmy Imex Group Petr Bernatík u ostravského hotelu Corrado, kde byli ubytovaní ruští agenti podezřelí ze zapojení do exploze. Podle údajů ze svého mobilu strávil u hotelu zhruba 40 minut. Radiožurnálu a Respektu to potvrdilo pět důvěryhodných zdrojů obeznámených s vyšetřováním, informace podle něj mají i členové poslaneckého výboru pro bezpečnost.

Bernatík podle lokalizačních údajů z mobilu vyjel 15. října 2014 ráno služebním autem ze svého bytu v Ostravě, po půl hodině jízdy se na silnici náhle otočil a zamířil zpět a zastavil se u ostravského hotelu Corrado. Strávil tam zhruba 40 minut. Nelze říci, že byl přímo v hotelu, mohl být od něj vzdálený maximálně do 100 metrů. Co Bernatík v okolí hotelu dělal, není jasné, Radiožurnálu na dotazy neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. Později řekl, že Bernatík ten den, ani nikdy jindy u hotelu nebyl a s Rusy se nikdy nesetkal. "Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl," dodal advokát.

Místopředseda poslaneckého výboru Pavel Žáček z ODS oficiálně uvedl, že se detektivové opírají o data z mobilní sítě. „Bezpečnostní složky byly schopny vystopovat pohyb určité konkrétní osoby na základě pohybu mobilního telefonu mezi bydlištěm, nebo mezi firmou, Vrběticemi - tím skladem a mezi hotelem Corrado,“ potvrdil Žáček Radiožurnálu. Nekomentoval ale, kdo je konkrétní osobou.

Policie letos v únoru Petra Bernatíka mladšího zadržela a na 48 hodin skončil v cele předběžného zadržení, připomínají Radiožurnál a Respekt. Vyšetřování také zatím neprokázalo, zda do areálu muničního skladu ve Vrběticích vstoupili přímo dva ruští agenti Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.