Deník Hürriyet: V ruské metropoli není po válce na Ukrajině ani stopy

Moskva/Istanbul - Navzdory víc než měsíc trvající ruské invazi na Ukrajinu, která stála už životy tisíců lidí a miliony Ukrajinců vyhnala z domovů, život v Moskvě pokračuje, jako by se nic nedělo. V ruské metropoli není vidět skoro nic, co by tuto válku připomínalo, napsal turecký deník Hürriyet.

Je téměř nemožné najít místo v letadle z Istanbulu do Moskvy, kam létá nyní několik spojů denně. Devadesát procent z cestujících tvoří Rusové a sehnat letenku bylo velmi těžké, popsala novinářka tureckého deníku.

V taxíkách, kavárnách a obchodech mají stále na dveřích symboly Mastercard a Visa, když ale přijde na placení, od zahraničních turistů berou jen hotovost. Na dotaz, zda lze platit kartou, odpoví: samozřejmě. Jde to ale jen ruskou. A zatímco dříve Rusové používali k placení aplikaci Apple Pay, nyní v obchodech berou jen platební karty.

Rudé náměstí v centru Moskvy je téměř prázdné, ač je víkend. Nejvíce naštvaní jsou prodavači suvenýrů. Západní turisty po zrušení letů kvůli protiruským sankcím vystřídali Íránci, Číňané a arabští turisté.

Trička s Gagarinem, Stalinem či Leninem už nejsou tak populární, nejprodávanější je tričko s kontroverzním symbolem Z, jímž jsou na Ukrajině pomalované ruské tanky a o jehož významu a původu se v médiích široce spekuluje. Velmi dobře se prodávají také suvenýry s fotkou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Některé luxusní obchody ve slavném obchodním domě GUM nedaleko Rudého náměstí jsou zavřené "z technických důvodů". Řada západních zemí a velkých firem zavedla kvůli ruské invazi sankce a zastavila export svých výrobků do Ruska. Obětí sankcí jsou tisíce malých obchodníků, nepřítomnost velkých zahraničních firem ale nahradí ruské alternativy, věří místní obyvatelé.

Na dotaz, co si myslí o současné válce a mezinárodních sankcích, se mnozí Moskvané tváří udiveně nebo říkají: Je to všechno politika. A jak se žije mladým bez instagramu? Dvacetiletý mladík krčí rameny. "Když je zavřený, nevadí. Máme své sociální platformy. Zvykli jsme si žít se sankcemi už od roku 2014," říká lhostejně s odkazem na rok, kdy začal ozbrojený konflikt proruských separatistů na východě Ukrajiny a kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Asi třicetiletá obyvatelka Moskvy tureckému deníku sdělila, že má obavy kvůli nejistotě. Bojí se, že válka bude trvat dlouho, protože Ukrajinu podporuje Západ a Rusko je silné. Na dotaz, co si Rusové myslí o důvodech této války, odpověděla, že společnost je rozdělená. Většina se ale podle ní domnívá, že Rusko je v právu.

"My si nemyslíme, že Putin je blázen. Chce z Ruska udělat opět silnou zemi. Je to jako Trumpovo 'Vraťme Americe její velikost'," řekla mladá Moskvanka s odkazem na slogan někdejší volební kampaně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodala, že někteří, kdo byli dříve proti Putinovi, ho nyní kvůli tomu podporují.