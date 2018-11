Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda ČSSD Martin Netolický se shodli, že aktuální dění kolem vlády posílilo pozici prezidenta Miloše Zemana. Oba to uvedli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Odporovala jim předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která si nemyslí, že by vláda vyšla z pátečního hlasování o vyslovení nedůvěry oslabena.

"Prezident dostává Andreje Babiše naprosto pod sebe a říká mu, že je to v podstatě jeho vláda," řekl Netolický k Zemanově vyjádření, že v případě vyslovení nedůvěry by Babiše znovu pověřil sestavením kabinetu. Netolický předpokládá, že nyní budou častější konzultace mezi prezidentem a premiérem i mezi prezidentem a ministry. "Mně osobně to vadí, nejsme v poloprezidentském systému," poznamenal pardubický hejtman, který se dlouhodobě netají svou kritikou vůči Zemanovi.

"Ano, vliv prezidenta na Poslaneckou sněmovnu a vládu je teď silnější. Miloš Zeman sleduje dílčí osobní cíle, vše je v jeho rukou," přidal se předseda opozičních Pirátů Bartoš.

Hejtmanka Karlovarského kraje Mračková Vildumetzová, která patří k Zemanovým podporovatelům, s tím nesouhlasí. "V žádném případě si nemyslím, že by vláda byla nějak oslabena. Prezident přece musí spolupracovat s premiérem, má i z Ústavy možnost zvát si jednotlivé ministry. Když pan prezident jezdí do regionů, můžu ze strany Asociace krajů ČR potvrdit, že spolupráce je velmi dobrá," řekla. Netolický se však ohradil s tím, že politička v tomto ohledu mluví za sebe, nikoliv za celou asociaci.

Mračková Vildumetzová dnes v souvislosti s aktuálním prověřováním ministerstva pro místní rozvoj neodpověděla moderátorovi na otázku, zda by obviněný ministr měl odstoupit z vlády stíhaného premiéra. Pouze několikrát zopakovala, že ministryně Klára Dostálová (ANO) obviněna nebyla.

"Když premiér Babiš stáhne ministryni za opisování práce o králíkách, a někdo by byl obviněný a směřoval by k soudu, tak si myslím, že zlatá diplomka o králíkách," glosoval Bartoš v narážce na případ ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO), které zhruba po dvou týdnech ve vládě skončila kvůli spekulacím o plagiátorství ve své diplomové práci.

"Bylo by falešné, kdyby Andrej Babiš chtěl po členech své vlády rezignaci, kdyby jim přišlo obvinění," poznamenal Netolický, podle nějž je to ale velmi smutné. K tomu, v jakém případě by ministři za ČSSD odešli z vlády, se konkrétně vyjadřovat nechtěl - záleželo by prý na konkrétní situaci. "Pokud by se objevily další nové skutečnosti, třeba i závažnějšího charakteru, situace by mohla být neudržitelná," naznačil k situaci ve vládní koalici.