Letecký akrobat Roman Kramařík odstartoval 25. července 2018 z pražského letiště Točná v letadle Cessna na cestu kolem světa. Chce obletět zeměkouli za 46 dní. Návrat do Prahy plánuje na 8. září 2018. Kramařík se na expedici vydává při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Vystoupení originálních historických letounů nebo jejich větrných replik, ale i ukázky zásahu aktivních záloh Armády České republiky mohou návštěvníci vidět na devátém ročníku Dne letiště Letňany. Akce se koná u příležitosti 100. výročí založení československého letectva a 60. výročí výroby větroně Blaník. Odpoledne zde zakončí let kolem světa v jednomotorové Cessně letecký akrobat Roman Kramařík.

Od desáté hodiny mohou letečtí nadšenci v pěti blocích s komentářem obdivovat vystoupení československých i zahraničních letounů. Program nabízí ukázky strojů Avia BH 1, Arado 96B či letounů Zlín. Velké množství vystoupení, ale i odborné přednášky nebo prohlídku výrobních prostor si připravila k výročí společnost Blaník Aircraft.

Pokud už by se návštěvníkům nechtělo dívat směrem k obloze, je pro ně připraven i pozemní program. Aktivní zálohy Armády ČR předvedly například střelecký výcvik nebo bojovou ukázku, nechybí ani armádní vozidla.

Klub vojenské historie Rota Nazdar v areálu představuje mimo jiné renovační projekt protitankového šestiliberního kanónu, jenž byl vyvíjen ve Velké Británii od roku 1938 a který byl nalezen v Itálii ve špatném stavu. "Po několika měsících tvrdé práce se jej podařilo uvést do původního stavu," píše se v materiálu Roty Nazdar, která kanón nazvala Karel.

Roman Kramařík by měl zakončit po 46 dnech misi Okřídlený lev, v jejímž rámci jako první Čech oblétá zeměkouli v jednomotorové Cessně. Na expedici se vydal při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Na domovském letišti v Letňanech by měl přistát zhruba v 15:40 hodin.