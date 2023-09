Den, který změnil historii: Američané si připomínají výročí útoků 11. září

New York - Američané napříč Spojenými státy si dnes připomínají výročí teroristických útoků 11. září. Pietní akce se konají i v odlehlé Aljašce, kde dnes po poledni místního času (po 22:00 SELČ) na ceremonii na vojenské základně vystoupí i prezident Joe Biden. Středobodem tradiční piety je nicméně místo zvané Ground Zero v New Yorku, kde před 22 lety dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního střediska (WTC). Další letadlo o několik desítek minut později narazilo do budovy Pentagonu a čtvrté se zřítilo do polí v Pensylvánii, ačkoliv jeho cílem měl pravděpodobně být Bílý dům nebo Kapitol. Američané o událostech, které si vyžádaly téměř 3000 lidských životů, dnes hovoří jako o "dni, který změnil historii".

"V ten den jsme byli jednou zemí, jedním národem, jedním lidem, právě tak, jak by to mělo být. Takový jsem měl pocit. Že jsme se všichni spojili a každý dělal, co mohl, a dělal to tam, kde mohl," řekl agentuře Reuters Eddie Ferguson, šéf záchranného útvaru hasičů ve virginském okrese Goochland County. Místo je od Pentagonu vzdálené asi 160 kilometrů a od New Yorku ještě třikrát tolik, ale s 11. zářím jej pojí místní památník vyrobený s ocelí z jednoho ze zřícených mrakodrapů WTC. Místní každý rok v září pořádají hned dvě připomínkové akce - jednu ranní věnovanou příslušníkům záchranných složek, kteří tehdy zasahovali, a jednu večerní věnovanou obětem teroristických útoků.

V jiných městech napříč USA dnes zní zvony, lidé drží chvíle ticha, zapalují svíčky nebo vztyčují vlajky. "Jsme jen malinká komunita. Ale je pro nás důležité si tyto události připomínat. Nejen 11. září, ale i všechny ostatní, které nás dělají svobodnými," řekl Joe Maurath, starosta asi čtyřtisícového Fentonu v Missouri na předměstí St. Louis. S novináři hovořil před pamětní deskou Jessicy Sachsové, jedné z obětí 11. září, která odtud pocházela.

Na newyorském Ground Zero dospělí, děti i političtí představitelé dnes při několik hodin trvající vzpomínkové ceremonii četli jména zemřelých. Mezi přítomnými byla například i viceprezidentka Kamala Harrisová. Prezident Biden po návratu z návštěvy Asie vystoupí při ceremonii na Aljašce a první dáma Jill Bidenová hodlá položit květiny u památníku budovy ministerstva obrany.

Deník The New York Times (NYT) dnes připomíná, že za posledních 22 let se změnil přístup politických kandidátů k výročí 11. září. Zatímco v prvních letech bylo považováno za nevhodné pořádat akce související s politickou kampaní, už v roce 2004 prezident George Bush mladší využil záběry lidských pozůstatků vytažených na místě útoku v New Yorku. V roce 2008 si rivalové prezidentských voleb Barack Obama a John McCain u památníku Ground Zero symbolicky podali ruce a ten den nevysílali žádné televizní politické reklamy, ačkoliv jiné části jejich kampaně pokračovaly. V roce 2015 pozdější prezident Donald Trump výročí útoků využil plně, když volal po omezení muslimské imigrace do USA, píše NYT.

Současní, podle průzkumů po Trumpovi nejvýraznější republikánští uchazeči o prezidentský úřadt Ron DeSantis a Vivek Ramaswamy se dnes v New Yorku dnes plánují setkat s pozůstalými a někdejší republikánský viceprezident Mike Pence se zúčastní vzpomínkové akce v Iowě.

Za útoky z 11. září byli zatím odsouzeni jen dva lidé - Francouz marockého původu Zacarias Moussaoui a Maročan Munír Mutasádik. Další pětice obviněných islámských radikálů setrvává ve věznici Guantánamo na Kubě. Pokud soud potvrdí jejich vinu, hrozí jim trest smrti.

Události 11. září 2001 vyburcovaly tehdejší Bushovu administrativu k zahájení "války proti terorismu", jejímž prvotním významným projevem byla americká invaze do Afghánistánu, která přinesla rychlý pád tálibánského režimu. Radikální hnutí Tálibán tehdy ukrývalo saúdskoarabského miliardáře Usámu bin Ládina, jenž stál v čele teroristické organizace Al-Káida a k bezprecedentním útokům na USA se přihlásil. Bin Ládina američtí vojáci dopadli a zabili až po dalších deseti letech pátrání v květnu 2011 v Pákistánu.

Kontroverzní americká válka v Afghánistánu skončila stažením amerických sil a jejich spojenců v roce 2021, kdy se moci v zemi znovu chopil Tálibán. Válka si vyžádala skoro 200.000 lidských životů na obou stranách a miliardové náklady.