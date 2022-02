Den jako každý jiný, řekl Jágr k úterním padesátinám

Praha - Legendární útočník Jaromír Jágr neplánuje v souvislosti s životním jubileem v podobě úterních padesátin žádnou oslavu. Podle jeho slov půjde o den jako každý jiný. Když mu vyjde čas při plnění klubových povinností s extraligovým Kladnem, chtěl by sledovat boj hokejistů v předkole play off o čtvrtfinále olympijského turnaje proti Švýcarsku.

"Nejsem člověk, který by takové věci nějak slavil. Ani mi to nedělá nijak velkou radost. Moji nejbližší a kamarádi to vědí, takže nevěřím ani tomu, že by vymýšleli nějaké překvapení. Mně by to opravdu ani neudělalo radost. Nemám překvapení moc rád. Bude to úplně normální den jako každý jiný," řekl dnes Jágr novinářům na tiskové konferenci v Praze.

Prozradil, že by rád sledoval zápasy kvalifikace play off olympijského turnaje v Pekingu. "Já se musím v první řadě soustředit s Kladnem na náš tým. A potom, když mi vyjde čas, tak se rád podívám," řekl Jágr.

Životní jubileum a pětka, kterou bude mít v úterý jako první číslici u svého věku, ho nijak neděsí. "Každý věk má svoje plus. Co odchází fyzicky, tak přichází někde jinde, v něčem jiném. Nechci říkat rozumově, ale názorově. Člověk se mění. A to, že ztrácíte na síle, můžete nahradit zkušenostma. Důležité je využít tady ten čas co nejlépe a zbytečně se nestresovat, kolik nám je," prohlásil Jágr.