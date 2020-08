Demonstranti ve Vimperku chtěli pro Boubín více zásahů

Vimperk (Prachaticko) - Účastníci dnešní demonstrace ve Vimperku na Prachaticku žádají snížení bezzásahové plochy rezervace šumavského Boubínského pralesa. Letos se navýšila o 55 hektarů na přibližně 139 hektarů. Podle demonstrantů, jichž se sešlo zhruba 20, je rozhodnutí špatné mimo jiné proto, že brzdí a znemožňuje účinné zásahy proti kůrovci. ČTK to řekl organizátor dnešní akce Petr Martan.

O navýšení zásahové plochy rozhodl letos šumavský národní park. Chce tím ponechat větší rozlohu pralesa pro samovolný rozvoj. "Park tím dokonal tu zkázu. Pořád je ještě šance to aspoň zbrzdit. Ale to současné rozhodnutí s ohledem na to, co tam lesní závod Boubín smí, likvidační. Za dva roky je po všem," řekl Martan.

Podle ředitele NP Šumava Pavla Hubeného se organizace, které se dnes na protestu podílely, mohly své námitky vznést v připomínkovém řízení, což neudělaly. "Každopádně rozhodně nechceme připustit kácení v Boubíně, ale chceme tam lesy chránit," uvedl Hubený. Demonstraci dnes pořádaly spolky Komunita pro duchovní rozvoj, Hnutí život a Zachraňme Šumavu.

Letošní rozhodnutí nařizuje, že na vrcholu Boubína se může zasahovat proti kůrovci v podstatě pouze metodou loupání kůry stojících stromů. Martan řekl, že snahou demonstrantů není stromy v Boubíně porážet. "Chceme více zasahovat, ale to neznamená jen kácet. Ale například dnešní boj proti kůrovci firmou loupání stojících stromů je naprosto neúčinný, pomalý a velmi nákladný," uvedl.

Rozloha Boubínské rezervace je přibližně 670 hektarů. Na polovině této plochy musí zůstat stromy po pokácení ponechané na zetlení.

Boubínský prales je třetí nejstarší přírodní rezervace v České republice. Vyhlášena byla v roce 1858. Boubínský prales tvoří kombinace buku, smrku a jedlí a je nejzachovalejším zbytkem původních rozsáhlých šumavských smíšených horských lesů.