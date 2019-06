Demonstranti v Tbilisi se střetli s policií, přes 50 raněných

Tisíce demonstrantů se dnes večer v metropoli Tbilisi pokoušely vtrhnout do sídla gruzínského parlamentu a některým se to i podařilo. Policie se jim v tom snažila zabránit (na snímku).

Tbilisi - Tisíce demonstrantů se dnes večer v metropoli Tbilisi pokoušely vtrhnout do sídla gruzínského parlamentu a některým se to i podařilo. Policie se jim v tom snažila zabránit. Později na demonstranty před budovou střílela gumovými projektily a nasadila i slzný plyn, informovala agentura Reuters. Podle agentury DPA bylo při nočních protestech zraněno více než 50 lidí, většinou policistů. Pobouření vyvolal ruský poslanec Sergej Gavrilov tím, že během jednání meziparlamentní unie pravoslavných usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu.

Rusko a Gruzii znepřátelila krátká válka v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost kavkazských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie, kde udržuje své vojenské posádky. Tbilisi to označuje za okupaci.

"V tuto chvíli se účastníci protestní akce v Tbilisi prodrali do budovy parlamentu. Policie, vybavená obušky a štíty, se snaží tento vpád zastavit. Je záhodno zaznamenat, že policisté nepoužívají obušky, ani jiné donucovací prostředky, snaží se vyprovodit demonstranty z parlamentu pokojně," informoval původně server Gruzie online.

Později ale Reuters napsal, že policie po protestujících před budovou parlamentu střílela gumovými projektily. Snažila se tak dav přinutit, aby se rozešel. Dva zranění protestující řekli reportérovi Reuters, že byli zasaženi. Krátce poté je přepravila sanitka do nemocnice.

Podle údajů gruzínského ministerstva vnitra bylo při potyčkách mezi demonstranty a policií zraněno 38 příslušníků bezpečnostních sil a 16 protestujících. Televizní záběry zachytily tisícovky lidí stojících před parlamentní budovou a odstraňujících policejní zátarasy.

Podle agentur policie proti demonstrantům použila také slzný plyn. Dav se rozešel, ale podle DPA se pak opět vrátil. Někteří demonstranti podle agentury AP drželi štíty, které zjevně vzali pořádkovým oddílům.

Vpád do parlamentu podle médií následoval poté, co vypršelo hodinové ultimátum opozice, aby kvůli skandálu odstoupil předseda parlamentu, ministr vnitra a šéf tajné služby.

Na vpádu do parlamentu se podle ruské agentury TASS podíleli představitelé různých opozičních sil. Na policisty ze zvláštní jednotky, která demonstrantům přehradila cestu, letěly lahve s vodou a další předměty, nicméně policistům se zčásti podařilo dav zadržet.

Ministr vnitra vyzval demonstranty, aby se podřídili pokynům policie a opustili budovu parlamentu.

Po ruské poslanecké delegaci v čele s Gavrilovem při spěšném odjezdu na letiště - pod ochranou agentů bezpečnosti - házeli radikálně naladění demonstranti vejce, vylíčila agentura Interfax.

Náměstek ruského ministra zahraničí Grigorij Karasin reagoval, že Moskva je pobouřena akcemi, které podle něj mají na svědomí radikální gruzínské politické síly šířící protiruské nálady. Karasin ujistil, že Moskva bude nadále vyvíjet snahy o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi.