Demonstranti v Praze žádají demisi Benešové i Babiše - videopřenos

Praha - Organizátoři dnešní demonstrace na Václavském náměstí z iniciativy Milion chvilek žádají, aby rezignovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) a aby byla zajištěna nezávislost justice. Chtějí také, aby holding Agrofert vrátil všechny neprávem vyplacené dotace a aby tato firma, která dříve patřila Babišovi, už nedostávala další dotace, daňové úlevy či státní zakázky. Premiér by se podle účastníků demonstrace měl rovněž "zbavit médií", která jsou nyní stejně jako Agrofert kvůli zákonu o střetu zájmů ve svěřenském fondu. Varovali i před útoky na nezávislost veřejnoprávních médií. Demonstrace se podle pořadatelů účastní zhruba 120.000 lidí.

"Nebudeme dělat, že je normální, aby premiérem naší země zůstával člověk v takovém střetu zájmů, jehož osobní problémy poškozují celou zemi. Požadujeme demisi Andreje Babiše," prohlásil předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář před zaplněným Václavským náměstím.

Vyjádřil i obavy o nezávislost veřejnoprávních médií, kterou podle něj ohrožuje "hlasovací mašinérie" ANO, SPD a komunistů. Projevit se to podle něho může například při středečním hlasování o dvou členech rady České tiskové kanceláře (ČTK), kterými se mohou stát kandidát ANO David Soukup a Michal Semín za SPD. "Pokud se to stane, hrozí, že kontrolní radu nejvlivnější tiskové agentury v zemi ovládne zcela ANO a SPD a že se možná předsedou této rady stane normalizační kádr Petr Žantovský," řekl Minář účastníkům demonstrace.

Demonstrace na Václavském náměstí se účastní 120.000 lidí

Dnešní demonstrace na Václavském náměstí za demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) se podle pořadatelské iniciativy Milion chvilek účastní zhruba 120.000 lidí. Na dosud největší demonstraci po roce 1989, na které v dubnu 2012 lidé protestovali proti reformám tehdejší vlády Petra Nečase (ODS), bylo až 150.000 lidí.

Dnešní účast je podle organizátorů dvojnásobná proti té, která se na Václavském náměstí konala před dvěma týdny. Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna, v Praze je dnes popáté. Minulý týden se demonstrace v Praze nekonala, přesunula se do českých měst. Podle informací místopředsedy Milionu chvilek Benjamina Rolla se účast ve 240 městech dostala na celkových 50.000 lidí. Příští demonstrace je plánována na Letné v neděli 23. června.

Podporu demonstrujícím podle organizátorů vyjádřila většina členů Národního divadla, dále Dejvické divadlo, Činoherní klub, Divadlo Na Zábradlí, La Fabrika, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Jezerce či Divadlo MANA. Některá z nich posunula začátek představení, aby se lidé i herci mohli demonstrace účastnit. Demonstranti v úvodu akce drželi minutu ticha za zesnulého spisovatele a bývalého politického vězně Jiřího Stránského a také za oběti masakru na náměstí Nebeského klidu.

Organizátoři uvedli, že na pořádání dnešní akce se podílí přes sto dobrovolníků. Zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR David Hubal jako první řečník sdělil, že akce je placená z peněz tisíců dárců.

Lidé na Václavském náměstí mají v rukou transparenty adresované zejména premiérovi: "ANO pravdě, ne lži" nebo "Lež má čapí nohy" nebo "Nejsme tvoji sponzoři". Někteří požadují také nezávislost justice. Od hlavního nádraží v Praze proudily Opletalovou ulicí před začátkem demonstrace davy lidí. Podle transparentů byli z různých koutů republiky, například z Těšnova, Pardubic, Semil. Bylo mezi nimi i několik lidí na vozíku.

Iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která akci pořádá, na twitteru upozorňuje účastníky demonstrace, aby při příjezdu na Václavské náměstí nepoužívali výstupy stanice metra Muzeum. Měli by využít východů ze stanice Můstek ve střední a dolní části Václavského náměstí. Žádá také, aby si lidé s sebou vzali dostatek vody. V Praze je dnes další letní den, teplota aktuálně překračuje 28 stupňů.

Někteří opoziční poslanci, kteří jednají v Poslanecké sněmovně o návrhu auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), vyjádřili na dálku podporu demonstrantům.

"Díky vám všem, kteří jste dnes z různých koutů naší vlasti přijeli vyjádřit svobodně a demokraticky svůj názor na současné dění ve vládě. My poslanci jsme ještě ve Sněmovně, ale také dorazíme," napsal na twitter bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan u společné fotografie se šéfem poslanců STAN Janem Farským uvedl: "Chtěli jsme být na Václaváku. Ale zatím nás Sněmovna nepustila. Tak na vás myslíme a zdravíme z bojiště."

Předseda ODS Petr Fiala už před zahájením demonstrace uvedl, že důvody k protestu jsou srozumitelné, znepokojení až rozhořčení lidí pochopitelné. "Zachovejme si slušnost, ale zachovejme si i odhodlání! Spolu s dalšími kolegy ve stejnou dobu hájíme zájmy občanů v našem parlamentu," napsal na twitter.

Ondráčka apeloval na poslance ČSSD i ANO, aby napravili chyby

Ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka na dnešní demonstraci na Václavském náměstí apeloval na poslance ČSSD a ANO, kteří drží vládu Andreje Babiše u moci, aby se pokusili napravit chyby. Kdo Babišovi pomáhá v čerpání peněz pro Agrofert, stává se podle něj spolupachatelem. Uvedl rovněž, že stát selhává a úředníci se bojí a trpí alibismem.

Ondráčka tím narážel na výsledky auditu Evropské komise, jehož návrh minulý týden dorazil do České republiky. Premiér má podle předběžných závěrů EK dál vliv na svou bývalou firmu Agrofert a současně jako předseda vlády na použití unijních peněz. Česku hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy EK vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Premiér ale střet zájmů odmítá a žádné peníze se podle něj vracet nebudou.

"Musíme vzkázat premiérovi, že veřejné rozpočty nejsou bankomatem pro jeho podnikání," řekl demonstrujícím Ondráčka. Demonstranti jeho projev prokládali skandováním hesel jako "Je to zloděj!" nebo "Estébák!".

Podle Ondráčky dnešní systém způsobuje to, že se úředníci bojí, protože jsou pod politickým tlakem, a trpí alibismem.

Ondráčka upozornil, že z Bruselu brzy dorazí další špatné zprávy, které se budou týkat zemědělských dotací. "Výsledky budou ještě horší, bude se vracet ještě více peněz právě kvůli střetu zájmů Andreje Babiše a jeho firem," řekl. Peníze, které Agrofert bere z dotací, chybí podle Ondráčky na platy učitelů, zdravotních sester, sportování dětí, opravy silnic nebo sociální služby. "Andrej Babiš je cynický predátor, kterému na vás vůbec nezáleží. On pohrdá lidmi," dodal Ondráčka.

Ondráčka připomněl, že ani v předchozích vládách před Babišem nefungovalo všechno dokonale. Politika byla plná korupčních skandálů, neuměla řešit řadu společenských problémů. Je podle něj potřeba pracovat na tom, aby se politika stala veřejnou služnou, aby v ní byli kompetentní lidé, kteří mají promyšlenou strategii a určitou úroveň slušnosti.