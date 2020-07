Demonstranti v Ostravě vyzvali Vojtěcha k rezignaci

Ostrava - Demonstranti v Ostravě dnes vyzvali k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Kritizovali komunikaci vlády a krajské hygienické stanice při zavádění protikoronavirových opatření. Vládní kabinet označili za nekompetentní. Varovali také před tím, že lidé v karanténě nebudou moci k volbám. Na Masarykově náměstí se podle odhadů novinářů sešlo ke dvěma tisícům lidí.

Fotogalerie

"Situace v OKD a obecně na Karvinsku byla dlouhodobě podceněna a nekomunikována s širokou veřejností," uvedl ve svém závěrečném prohlášení Přemysl Bureš z iniciativy Ostrava nemlčí, která dnešní akci pořádala. "Odpovědnost jednoznačně nese ministerstvo financí v čele s ministrem Adamem Vojtěchem. Jako první bod protestů tedy žádáme jeho okamžité odstoupení," prohlásil.

K rezignaci Vojtěcha vyzvali i další řečníci. "Chceme kompetentní komunikaci od kompetentních lidí a ne tu blamáž, která se tady děje," řekl občanský aktivista Luděk Bajgar. Lidé jeho projev ocenili potleskem a skandováním "Demisi, demisi". Vojtěch ale již dříve uvedl, že rezignovat nehodlá. V neděli naopak řekl, že by setrvání ve funkci měla zvážit ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.

"Protože se jedná o problém našeho Moravskoslezského regionu, žádáme také hejtmana Ivo Vondráka (ANO), aby k celé věci okamžitě zaujal jasné přehledné stanovisko, které se nebude skrývat za žádné politické kličkování a jednoznačně pojmenuje odpovědné osoby," požaduje rovněž iniciativa. Hejtman dnes řekl, že nevidí důvod pro tak razantní plošná opatření v celém kraji.

Někteří řečníci upozornili na to, že lidé v karanténě nebudou smět volit. "Dnes vyšlo najevo, že vláda se rozhodla odebrat volební právo všem, kteří zrovna na přelomu září a října budou v karanténě. To se nestalo od revoluce," řekl jeden z nich. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale dnes řekl, že nemožnost hlasovat pro lidi karanténě v není podle něj žádnou novinkou. "To není nic, co by si vymyslelo ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita," uvedl.

Organizátoři protestu upozornili, že si uvědomují závažnost situace s nemocí covid-19, ovšem v těchto dnech přetekla i míra loajality. "Vláda a všechny složky státu zde překročily pomyslnou hranici základních lidských práv a svobod, když pod pláštíkem boje proti zákeřné nemoci omezují občany na jejich právech a nesmyslně a nepředvídatelně mění podmínky nejen svobodného podnikání, ale také trhu práce," uvedli.

Lidé se rozhodli vyjít do ulic poté, co KHS v pátek zpřísnila opatření související s pandemií koronaviru, mimořádná opatření začala platit prakticky bezprostředně po vyhlášení. Lidé musí v celém kraji nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Akcí se může účastnit nejvíc 100 lidí. Bary a restaurace jsou v noci zavřené. Opatření se dotkla například pořadatelů, kteří museli obratem zrušit své připravené akce.

Opatření hygieniků budou mít odklad platnosti a budou prověřována

Opatření moravskoslezských krajských hygieniků kvůli koronaviru se budou nově uvádět v platnost s odkladem a bude se průběžně prověřovat jejich účinnost. Po jednání bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje to dnes uvedli zástupci hygieniků, kraje a státu. Krajská hygiena zpřísnila pro celý kraj protiepidemická opatření kvůli šíření koronaviru v pátek minulý týden. Rychlost zavádění vyvolala kritiku, že hygiena nedostatečně komunikuje. Vondrák dnes novinářům řekl, že panuje shoda, že je třeba nosit roušky a zachovávat sociální odstup.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová na tiskové konferenci uvedla, že na popud ministerstva zdravotnictví musí být do budoucna účinnost opatření krajských hygienických stanic o několik hodin odložena. Svrčinová zůstává ve funkci i přes dřívější kritiku ministra zdravotnictví, který se týkala právě rychlosti zavádění opatření. Vojtěch o víkendu uvedl, že by Svrčinová měla zvážit setrvání ve funkci.

"Odborně ta opatření byla správná. Každý ředitel hygienické stanice ale musí prostě komunikovat ta opatření dostatečně dopředu," řekl ministr.

"Dohodli jsme se, že každé opatření budu prezentovat - důvody a vydání - nejlépe cestou bezpečnostní rady, kdy požádám pana hejtmana, aby ji svolal aspoň den předtím, než bude mimořádné opatření vydáno," dodala Svrčinová.

Později řekla, že své setrvání ve funkci zvažuje ustále, protože má určitý věk. "Říkám si, že už bych mohla mít klid, ale zase když vidím kolegy, jak se snaží, a že bych jim tím podtrhla nohy," řekla Svrčinová. Podle ní ji právě kolegové velmi podpořili. Kritiku své osoby vnímá jako oprávněnou.

"Asi to bylo komunikováno špatně. Myslím si, že nejenom já komunikuji špatně, ale já jsem si z toho udělala závěry a jsem zvyklá přijímat kritiku a řešit ji. Už jsem se domluvila, že půjdu na nějaký komunikační kurz," řekla Svrčinová.

"Požadujeme po krajské hygienické stanici, aby opatření, která vydala, se průběžně - nejlépe v řádu dnů - začala prověřovat, do jaké míry jsou smysluplná a do jaké míry skutečně zatěžují oblasti kraje, které nemají problém," uvedl před novináři hejtman Ivo Vondrák (ANO). Svrčinová dodala, že první vyhodnocení opatření bude v pátek, ve čtvrtek si hygienici chtějí situaci vyhodnotit.

"Obrovské rozdíly počtů nově evidovaných případů covid-19 mezi jednotlivými okresy Moravskoslezského kraje podle mne neospravedlňují zavedení přísných opatření plošně pro celý kraj. Za dílčí úspěch dnešního jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje tak považuji alespoň příslib možné revize současných opatření koncem týdne," uvedl na twitteru ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Hygienici v pátek s okamžitou platností rozšířili protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Zdůvodňovali to případy komunitního šíření, u kterých nemohou zjistit původ nákazy, což dnes zopakovali. Platí povinnost roušek v MHD a vnitřních prostorách a další omezení.

V Moravskoslezském kraji se koronavirem nakazilo přes 4000 osob

V Moravskoslezském kraji přibylo od nedělní aktualizace dat 30 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkově se počet pozitivně testovaných od počátku pandemie navýšil na 4016 lidí, v neděli to bylo 3986 osob. Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Opatření hygieniků budou mít odklad platnosti a budou prověřována. Po jednání Bezpečnostní rady kraje to uvedli zástupci hygieniků, kraje a státu.

"Stále musím opakovat to, co říkám poslední dny. Nárůsty v okresech Karviná a Frýdek-Místek jsou sice patrné, ale zatím v nich nevidím důvod pro tak razantní plošná opatření v rámci celého kraje. Negativním jevem je nárůst počtu hospitalizovaných, nicméně je to stále hluboko pod kapacitami nemocnic. V každém případě tuto situaci sledujeme," uvedl k datům Vondrák.

Krajská hygienická stanice v pátek rozšířila protiepidemická opatření na celý kraj. V kraji se znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Omezeny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, provoz restaurací a barů, hromadné akce i působení takzvaných pendlerů. Na sociálních sítích se už objevila výzva k protestu proti nařízením. Uskutečnit se má dnes od 17:00 na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě. Opatření nabyla okamžité platnosti, což vyvolalo vlnu nevole a kritiky.

Data a údaje o nemocných se z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje k sobotě v regionu 3682 pozitivně testovaných. Hejtmanství ale dřív poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů. Hygienici navíc data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají epidemiologické šetření.

Statistika, kterou ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, v regionu k dnešku udává 4029 potvrzených nemocných od počátku pandemie. Podle dnes aktualizovaných dat chytré karantény roste v regionu počet hospitalizovaných, kterých je aktuálně 55. Počet zemřelých s covidem-19 zůstává neměnný 72 osob, dle statistiky hygieniků 67.

V pátek v regionu začaly opět plošné testy v OKD, za první den bylo otestováno podle krajské hygieničky Pavly Svrčinové zhruba 750 osob, hygienici už mají k dispozici část výsledků testování a zatím mají čtyři pozitivně testované. Podle posledních údajů zveřejněných hygieniky je ve spojitosti s Dolem ČSM-Sever celkem 764 nakažených osob, u Dolu ČSM-Jih je to 353 lidí.

Hygienici už v pátek oznamovali, že se nákaza znovu dostala do zdravotnických zařízení, například do Městské nemocnice v Ostravě a do nemocnice ve Frýdku-Místku, kde stoupl počet nemocných o pět nových případů, jednalo se o dva pacienty a tři nakažené zaměstnance, celkem je ve frýdecko-místecké nemocnici 16 nakažených.