Demonstranti v Moskvě kritizovali Putinův návrh ústavních změn

Moskva - Centrem Moskvy dnes prošla demonstrace k uctění památky advokáta Stanislava Markelova a novinářky Anastasije Baburovové, zavražděných před jedenácti lety. Část z asi tisícovky demonstrantů využila pochodu k protestu proti návrhu ústavních změn, který tento týden předložil prezident Vladimir Putin v poselství ruskému parlamentu. Policie zadržela kolem deseti lidí.

Markelov proslul odhalováním zločinů ruské armády v Čečensku a měl mnoho mocných nepřátel. Spolu s Baburovovou byli zastřeleni za bílého dne na moskevské ulici 19. ledna 2009, když společně odcházeli z tiskové konference. Vrah nejprve střelil advokáta do týlu, pak do něj znovu vypálil, když už ležel na zemi. Mezitím postřelil i novinářku, která posléze zraněním také podlehla. Dvojice ruských nacionalistů, která byla z vraždy usvědčena, dostala trest doživotí a 18 let vězení.

Do pochodu ruskou metropolí se dnes zapojila řada lidí, kteří přišli demonstrovat s ústavou v ruce, uvedla rozhlasová stanice Echo Moskvy. Protestovali proti Putinovu návrhu ústavních změn, které mají nynějšímu prezidentovi podle jeho kritiků zajistit kontrolu nad ruskou politikou i po roce 2024, kdy mu skončí nynější prezidentský mandát. "Putine, odejdi" skandovali účastníci demonstrace.

Agentura Reuters upozornila, že dnešní protestní akce se zúčastnilo poměrně málo lidí, ve srovnání s bouřlivými demonstracemi z loňského léta. Do protestů proti údajným machinacím v komunálních volbách se tehdy zapojilo kolem 60.000 lidí.

Státní agentura TASS dnes oznámila, že moskevská radnice schválila novou demonstraci proti navrhovaným ústavním změnám, o organizátorech zatím informace nejsou. Akce se má konat 1. února a ohlášená účast je 10.000 osob.