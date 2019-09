Demonstranti v Hongkongu se chystají přerušit dopravu na letiště

Hongkong - Prodemokratičtí aktivisté v Hongkongu se dnes znovu chystají narušit provoz místního letišti, které je jedno z nejrušnějších v Asii i ve světě. Úřady se obávají opakování scénáře ze začátku září, kdy tisíce protestujících chod letiště na několik dní ochromily. Přijaly proto výjimečná opatření a značně omezily dopravu, informovala agentura Reuters.

Expresní vlak, který spojuje letiště s centrem města, dnes zastavuje jen na konečných. Zastávku v centru od rána hlídají desítky těžkooděnců. Do vlaku a do letištních terminálů smějí vstoupit jen cestující, kteří se prokážou platnou letenkou. "Na internetu se objevují rady použít falešných palubních letenek nebo dokladů o rezervaci, aby se lidé dostali do prostor terminálů. Letištní správa připomíná, že takové jednání by mohlo být považováno za používání padělku," uvedla společnost, jež hongkongské letiště provozuje.

Podle listu South China Morning Post se cestující v očekávání komplikací vydávají na letiště až 12 hodin před odletem.

Prodemokratické demonstrace v Hongkongu pokračují již přes tři měsíce. Policie se s protestujícími střetla i v sobotu na předměstí Tuen Mun a později znovu u železniční stanice Yuen Long. Demonstranty rozháněla slzným plynem a gumovými projektily. Podle policie však demonstrovalo jen několik tisíc lidí, tedy výrazně méně, než v minulých týdnech.

Kromě snah o zablokování letiště byl na dnešek ohlášen také další protest v nákupním středisku na předměstí Shatin.

Obrázky pouličních nepokojů vysílaných po celém světě jsou podle agentury Reuters pro Peking zdrojem velké ostudy. Na začátku října se totiž chystají oslavy 70. výročí založení Čínské lidové republiky. Úřady v Hongkongu už kvůli možným protestům zrušily plánovaný ohňostroj.

V Hongkongu se konají masové protivládní demonstrace od letošního června. Lidé začali původně protestovat proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování už správkyně Hongkongu Carrie Lamová slíbila stáhnout. Protesty ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření údajných násilností ze strany policie při demonstracích, propuštění zadržených a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu.