Demonstranti v Brazílii se organizovali na internetu, Meta zpřísnila kontrolu

Brasília - Demonstranti proti novému brazilskému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, kteří v neděli vnikli do prezidentského paláce či sídla parlamentu v metropoli Brasílii, se organizovali na sociálních sítích. Informoval o tom dnes francouzský deník Le Monde, podle kterého je to patrné z mnoha stop, které po sobě účastníci nepokojů zanechali v kyberprostoru. Některé sociální sítě po nedělních demonstracích oznámily, že zvýší kontrolu nad sdílenými obsahy.

Na sociální síti Twitter od pátku přes 10.000 účtů sdílelo slogan Festa da Selma, pomocí kterého se Lulovi odpůrci svolávali na nedělní demonstraci do hlavního města. Podle brazilských médií další účty označovaly demonstrace za Brazilian Spring, tedy anglicky brazilské jaro. Pomocí komunikačních sítí WhatsApp a Telegram pak skupiny příznivců bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, který mezitím nedělní události nepřímo odsoudil, sdílely informace o dopravě do hlavního města, které leží mimo velké brazilské aglomerace, či pokyny pro účast na protestech.

WhatsApp a Telegram jsou sociální sítě, na kterých jsou příznivci bývalého prezidenta Bolsonara a krajní pravice v posledních letech velmi aktivní. Šíří tam své obsahy, které podle kritiků mají často dezinformační charakter. To vedlo brazilské soudy v uplynulých letech k vznášení požadavků na větší kontrolu sociálních sítí ze strany jejich provozovatelů. Brazilský nejvyšší soud loni zakázal provoz sítě Telegram v zemi kvůli nedostatku takzvaného moderování a své rozhodnutí odvolal až poté, co se Telegram zavázal k větší kontrole politického obsahu zveřejňovaného na platformě. V případě sociální sítě Twitter však kontrola nejspíše polevila. Jak informoval deník The Washington Post, během nedávných personálních škrtů dostali výpověď prakticky všichni zaměstnanci brazilské pobočky společnosti Twitter, a to včetně těch, kteří se zabývali moderováním obsahu.

Demonstranti hojně sdíleli na sociálních sítích také záběry z protestů, včetně snímků a krátkých nahrávek z paláců, které dočasně obsadili. V reakci na to nejvyšší soud, do jehož sídla se demonstranti rovněž dostali, nařídil správcům sociálních sítí, aby blokovali obsahy vyzývající k násilí. Zpřísnění kontroly oznámila společnost Meta, která provozuje sítě Facebook, WhatsApp či Instagram. Nedělní demonstrace označila Meta za násilnou událost a dodala, že bude proto ze svých sítí mazat příspěvky, které ji schvalují, informovala agentura DPA.