Demonstranti v Berlíně zranili čtyři novináře

Berlín - Čtveřice novinářů německé televize ZDF musela být odvezena do nemocnice poté, co je napadla a zranila asi 15členná skupina lidí na nepovolené demonstraci v centru Berlína. Ve městě, stejně jako jinde v Německu platí kvůli šíření koronaviru zákaz shromažďování většího počtu lidí. Do čtvrti Kreuzberg svolali pochod prostřednictvím internetu různé levicové skupiny.

Policejní mluvčí Sara Diengová podle agentury DPA řekla, že kvůli útoku na sedmičlennou skupinu novinářů z ZDF bylo zadrženo šest lidí.

Ve čtvrti Kreuzberg se podle svědků sešly tisíce lidí, kteří mezi sebou nedodržovali bezpečný odstup. Když se demonstranti vydali na pochod, policie je zastavila. Skandovali hesla proti policistům, někteří na ně házeli láhve a odpálili ohňostroj. Strážci pořádku aktivisty pomocí megafonů vyzývali, aby se rozptýlili. Kreuzberg býval v minulosti na 1. května dějištěm bitek levicových radikálů s příslušníky bezpečnostních složek.

"To, že se lidé v takovém počtu shromažďují, je naprosto nerozumné," řekl berlínský zemský ministr vnitra Andreas Geisel. Ve městě dnes bylo nasazeno 5000 policistů.

Už odpoledne strážci pořádku rozpustili jinde ve městě demonstraci odpůrců restriktivních opatření, které úřady zavedly ve snaze zabránit šíření koronaviru. Jedním z nich je i zákaz shromažďování více než dvaceti lidí na jednom místě.

Policie v německém hlavním městě před protesty plánovanými na dnešek varovala před "Ischglem v Berlíně". Ischgl, známé lyžařské středisko v Rakousku, patřilo mezi nejvýznamnější ohniska nákazy v této alpské zemi.

Také na hamburské zábavní třídě Reeperbahn se i přes zákaz shromažďování sešlo několik stovek levicových aktivistů, kteří křičeli protifašistická hesla. Policisté je vyzvali, aby se rozešli a pohrozili jim, že proti nim použijí vodní děla.