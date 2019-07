Demonstranti se v Hongkongu pokusili působit na čínské turisty

Hongkong - Desítky tisíc lidí dnes opět vyrazily do ulic Hongkongu kvůli kontroverznímu zákonu o vydávání stíhaných osob do Číny. Dav prošel částí města, kde s oblibou nakupují turisté z pevninské Číny, a došel ke stanici rychlodráhy, která bývalou britskou kolonii spojuje s Kuang-tungem a dalšími čínskými městy. Demonstranti se snažili klidným protestem vyvolat sympatie u turistů z pevninské Číny.

Organizátoři počet lidí v ulicích vyčíslili na 260.000, zatímco policie hovoří o 53.000 účastnících, napsala agentura Reuters.

Mnozí z protestujících byli oblečeni v černém, další nesli vlajku Hongkongu z koloniální éry. Občas skandovali hesla v mandarínštině, tedy v oficiálním jazyku pevninské Číny. V Hongkongu se mluví kantonsky, dialektem, který se užívá v okolí jihočínských měst Kanton, Šen-čen a Macao.

"To, jak obyvatelé Hongkongu bojují za svou svobodu, se mě docela dotklo," komentoval protest 54letý obchodník ze Šanghaje. "Něco takového v (pevninské) Číně dělat nemůžeme. Myslím, že ti turisté, co jsou zde poprvé, neví, co se tu děje. Teď chápu, jak se Hongkong od (pevninské) Číny liší," dodal.

V čele protestů proti zákonu o extradici stojí především mladí obyvatelé Hongkongu. Kritici jsou přesvědčeni, že tato norma by narušila právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam podle demonstrantů mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.