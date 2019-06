Demonstranti dali vládě v Hongkongu lhůtu na splnění požadavků

Lidé u sídla Legislativní rady v Hongkongu demonstrují proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny.

Lidé u sídla Legislativní rady v Hongkongu demonstrují proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. ČTK/AP/Vincent Yu

Hongkong - Organizátoři demonstrací v Hongkongu dali úřadům lhůtu do čtvrtečního odpoledne, aby splnily jejich požadavek stažení kontroverzního návrhu zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny. Pokud vláda požadavek nesplní, vyjdou protestující ve čtvrtek večer a v pátek znovu do ulic. Informoval o tom dnes deník The Guardian.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová pod tlakem masových protestů o víkendu schvalování zákona odložila na neurčito, výzvu k jeho stažení ale nevyslyšela. Demonstranti volají také po rezignaci Lamové, která má podporu Pekingu.

Podle programu zasedání hongkongského parlamentu měli dnes prodemokratičtí poslanci v plánu předložit zákonodárnému sboru návrh na vyslovení nedůvěry Lamové. V parlamentu nicméně převažují přívrženci Pekingu, takže lze očekávat, že návrh na vyslovení nedůvěry Lamové bude zamítnut. Kdy se hlasování uskuteční, není podle médií jasné.

Lamová se sice na úterní tiskové konferenci osobně omluvila za krizi, kterou návrh extradičního zákona vyvolal, žádné další ústupky ale neslíbila. Prohlásila naopak, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. Znamená to, že by zůstala v úřadu ještě další tři roky.

Krátce po úterním projevu Lamové se na sociálních sítích začaly šířit anonymní výzvy k novým demonstracím, pokud vláda do čtvrtečních 17:00 místního času (11:00 SELČ) nesplní požadavky prodemokratické opozice. Lidé se mají shromáždit před vládním komplexem v centru města, pokud možno i s obličejovými maskami, deštníky a ochrannými brýlemi, které by je v případě nového propuknutí násilí ochránily před zásahy policie.

Organizátoři protestů rovněž varovali na internetu občany, kteří se nechtějí demonstrací zúčastnit, aby se ve čtvrtek a v pátek oblasti kolem vládních budov vyhnuli.

Minulý týden ve středu si střety demonstrantů s policií vyžádaly přes 80 zraněných. Policie proti účastníkům protestu zakročila gumovými projektily, slzným plynem a vodními děly; někteří demonstranti na policisty házeli kameny, plastové láhve a další předměty.

Další vzkazy na sociálních sítích vyzývají obyvatele Hongkongu, aby se v případě nesplnění požadavku na stažení zákona o vydávání připojili v pátek ke stávce, zavřeli obchody a neposílali děti do školy. Jednu z výzev k novým demonstracím a stávkám označilo palcem nahoru 89.000 lidí.

Do hongkongského parlamentu dnes přišel odpovídat na otázky související s násilným zákrokem policie proti demonstrantům hongkongský ministr bezpečnosti John Lee. Ten již dříve odmítl rezignovat a přijmout tak odpovědnost za zásah policie, kterou opozice obviňuje z přehnané brutality.