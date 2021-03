Demonstraci v Brně rozpustili po 20 minutách, následoval pochod

Brno - Asi stovka lidí odpoledne přišla na demonstraci proti vládním opatřením, kterou svolalo sdružení Manifest.cz na brněnský Zelný trh. Oficiálně bylo shromáždění po 20 minutách rozpuštěno, demonstrující pak ještě hodinu a půl pochodovali centrem Brna.

Jihomoravští policisté před začátkem demonstrace zahradili všechny přístupové cesty na Zelný trh a všem příchozím kontrolovali doklady. Přes zátaras se nedostalo několik desítek lidí. "Z velké části se ale jednalo o pouhé kolemjdoucí, kteří chtěli přes Zelný trh projít, a našli si tak jinou cestu. Další lidé nebyli do prostoru vpuštěni, protože přijeli z jiných okresů, a porušili tak platná nařízení," uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb.

Na náměstí postávala asi stovka lidí, velká část z nich neměla na obličeji roušku ani respirátor. "Přišly jsme se sousedkou vyjádřit svůj názor, protože nesouhlasíme s tím, co se tady děje. Mělo by se to řešit úplně jinak, neměly by děti tvrdnout doma. Děti mám čtyři, z toho dvě na distanční výuce. Teď měli moji rodiče narozeniny, nemohli jsme je ani navštívit, protože bydlí v jiném okrese. Budeme mít zkažené už druhé Velikonoce," uvedla Jarmila Adamcová z Brna, která na demonstraci přišla i se všemi dětmi.

Ještě před řečníky vystoupil na pódium tajemník městské části Brno-střed Petr Štika a vyzval přítomné, aby dodržovali platná nařízení, jinak bude jejich shromáždění ukončeno. K oficiálnímu rozpuštění opravdu došlo, a to po 20 minutách poté, co jeden z řečníků přítomné vyzval, aby nenosili roušky a nedodržovali ani další vládní nařízení.

Účastníci demonstrace se poté vydali na pochod centrem města, na kterém je provázely policejní vozy. Na trase ze Zelného trhu na Žerotínovo náměstí a pak přes Moravské a Malinovského náměstí do Kobližné ulice se průvod několikrát zastavil a pořadatel David Tesař se pokusil pokračovat v projevu, policejní auto s reproduktorem, ze kterého zněla výzva k rozpuštění shromáždění, ale jeho projev vždy přehlušilo.

Na konci Kobližné ulice po hodině a půl pochodu policisté zatarasili průchod a lidé se postupně začali rozcházet. Část z nich s policisty debatovala o smyslu nošení roušek a dalších opatřeních. "V Kobližné ulici jsme ty, kdo se dopouštěli protiprávního jednání a neměli povinnou ochranu dýchacích cest, zkontrolovali. Akce se obešla bez donucovacích prostředků, dvě osoby byly zadrženy, další přestupkové jednání osob ignorujících vládní nařízení bude oznámeno správnímu orgánu, jeden protestující přímo na místě zaplatil blokovou pokutu," dodal Šváb.

Sdružení Manifest.cz pořádá do konce března další shromáždění v Kolíně, Českých Budějovicích a Kadani. Členové sdružení se na začátku února přihlásili ke kandidatuře do Sněmovny a založili politický subjekt Pravá svoboda a prosperita (PSP). O hlasy voličů se chtějí ucházet jako liberálně pravicová strana.