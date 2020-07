Demonstrace v Praze bude žádat pravidla pro hudební sektor

Praha - Iniciativa #zazivouhudbu svolala na 27. července demonstraci Za živou hudbu! Akce s podtitulem Nechte živou hudbu hrát! se uskuteční od 18:45 na pražském Staroměstském náměstí. Účastníci chtějí společně vyjádřit nesouhlas se současnými kroky vládních institucí směrem k živé hudbě a nabídnout možnosti řešení krize v hudebním sektoru. ČTK o tom za organizátory informovala Markéta Koloničná.

Cílem iniciativy je přijmout srozumitelná pravidla a řešení pro živou hudbu. "Jako první jsme přišli o práci kvůli opatřením proti koronaviru a dodnes nevidíme světlo na konci tunelu. Není jasné, od kdy bude možné pořádat větší hudební akce ani za jakých podmínek. Vláda omezila naši svobodu podnikání a možnost pracovat a nemá se k tomu, aby tuto situaci řešila. Naše aktivity běží jen na patnáct procent, nekonají se festivaly, koncerty, hudebníci mají zrušená vystoupení, nevyrábí se hudební nástroje, technické firmy nemají práci a můžeme ve výčtu pokračovat," píší organizátoři ve veřejném dopise zaslaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Vláda 20. července program schválila programu podpory podnikatelům v kultuře, který předložila společně ministerstva průmyslu a kultury. Organizátoři kulturních podniků, kteří kvůli koronaviru museli své akce zrušit nebo přesunout a nepobírají dotace od státu, budou moci z programu podpory čerpat peníze. V programu by mělo být zhruba 900 milionů korun a měl by pořadatelům a organizátorům kompenzovat 50 procenty náklady na zrušené či odložené akce.

Autoři dopisu vládě připomínají, že se v posledních dnech "stali svědky zvůle moci", kdy připravené akce jsou rušeny z minuty na minuty na základě zákona o ochraně veřejného zdraví "nekompetentní mocí úředníků". V této souvislosti iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici (KHS) v Ostravě. Žádá zrušení omezení, která KHS vydala před týdnem, a určení způsobu, jakým se do budoucna opatření mohou vyhlašovat. Opatření podle nich postihla desítky akcí, které se měly konat o uplynulém víkendu, ale i akce plánované třeba až na podzim. Do iniciativy se zapojily desítky organizací, například festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, kluby Kofola v Krnově, Stoun ve Frýdku-Místku, Fabric Ostrava nebo bezpečnostní služba Čechymen.

"Všichni si velmi dobře uvědomujeme situaci, která tady je. Ale potřebujeme vědět, že vyhlašovaná opatření jsou na základě jasného plánu a za jasně daných parametrů. Potřebujeme jasnou odpověď, kdo tuto situaci řídí," uvedla Jana Heřmánková, koordinátorka iniciativy #zazivouhudbu.

Organizátoři demonstrace požadují vytvoření jasného plánu epidemiologických opatření pro hromadné akce, urychlené spuštění přislíbených podpůrných programů, přípravu plánu obnovy živé kultury po skončení koronavirové krize a systémové snížení nájemného u nemovitostí sloužících dočasně či trvale k provádění uměleckých výkonů.

Od pondělí bude omezena kapacita vnitřních kulturních akcí na 500 osob, nyní činí 1000 lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude možné na vnitřních akcích vytvořit až pět stavebně oddělených sektorů pro 500 návštěvníků s vlastními vchody, kde se návštěvníci nebudou míchat. Dosud bylo možné takto navýšit kapacitu až na 5000 lidí v pěti sektorech, teď bude možné nejvýše 2500.

Volné sdružení #zazivouhudbu prosazuje zájmy 130.000 lidí z oblasti populární i klasické hudby, s nimi spjatých služeb a zahrnujících: umělce, autory, dramaturgy, promotéry, festivaly, kluby, hudební publicisty a odborné technické profese.