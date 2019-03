Paříž - Zatím 51 zatčených hlásí pařížská policie jako bilanci bezpečnostních opatření provázejících dnešní demonstraci takzvaných žlutých vest proti politice prezidenta Emmanuela Macrona. Sama demonstrace se podle médií dosud odehrává v klidu. Protestních akcí po celé zemi se dnes účastní 8300 lidí, z toho v Paříži 3100, uvedlo odpoledne ministerstvo vnitra, jehož údaje podle agentury AFP demonstranti pravidelně zpochybňují. Minulou sobotu ve stejnou dobu podle ministerstva demonstrovalo po Francii 14.500 lidí, z toho 10.000 v Paříži.

Právě kvůli násilnostem z minulého víkendu se k policistům v Paříži připojili vojáci, aby jim pomohli zvládnout v pořadí již 19. sobotní protesty proti vládě, uvedla agentura Reuters. Připomněla, že demonstranti mají zakázaný bulvár Champs-Elysées poté, co tamní obchody minulý týden vyrabovali výtržníci. Pařížská akce se podle agentury AFP zatím odehrává v klidu, i když v napětí a obavách z nových násilností, kvůli kterým vláda sáhla po drastických a kontroverzních bezpečnostních opatření, tedy zapojení sedmi tisícovek vojáků z protiteroristické operace Sentinellle. Televize BFMTV ohlásila, že ze šesti na 20 mezitím stoupl počet zatčených demonstrantů po potyčce s pořádkovými silami v Nice na jihu země, kde se zprvu několik desítek protestujících sešlo na Garibaldiho náměstí, přestože jim úřady toto místo zakázaly pod hrozbou pokuty až 135 eur (asi 3500 Kč). Situace v Nice byla podle zpravodaje agentury AFP zmatená: několik desítek příslušníků pořádkových sil se několikrát snažilo demonstranty rozprášit, přičemž při jednom policejním výpadu upadla starší žena a zranila se. Hasiči ji evakuovali do bezpečí. Část demonstrantů usedla, zpívala hymnu a vykřikovala "Svobodu!". Odpoledne vzplály potyčky znovu, když se několik stovek demonstrantů pokusilo proniknout od nádraží bezpečnostním perimetrem do centra města, kde jsou shromáždění zakázány. Pořádkové síly odpalovaly v hojném počtu granáty se slzným plynem. "Budeme postupovat nemilosrdně proti výtržníkům. To, co chtějí, není dialog, požadují jedině násilí," prohlásila ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová před policisty, četníky a příslušníky pořádkových sil CRS v Carcassonne, uvedl list Le Parisien na svém webu. Ve velké části Nice a okolních obcích má až do pondělního poledne platit zákaz demonstrací kvůli nedělní schůzce francouzského a čínského prezidenta. Dnešní demonstrace provázejí nebývalá bezpečnostní opatření. Prezident Emmanuel Macron v reakci na násilnosti z minulého víkendu povolal vojáky. Pařížská policie v pátek oznámila, že demonstranty nevpustí na bulvár Champs-Elysées a další místa v centru metropole. Tvrdší přístup úřadů je reakcí na násilnosti více než 1500 radikálů, kteří v hlavním městě minulý týden zapálili banku či rabovali obchody a restaurace. Policie použila slzný plyn a vodní děla a přes 150 lidí zadržela. Lidé oblečení do žlutých vest protestují ve Francii proti vládě a prezidentovi každou sobotu od 17. listopadu loňského roku. Původně byl jejich hněv namířen proti plánovanému zdražení pohonných hmot, postupně se ale cíle hnutí měnily. Nyní kritizují žluté vesty mnoho různých aspektů reformní politiky současného kabinetu.