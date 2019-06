Demonstrace v Hongkongu pokračuje i dnes

Lidé u sídla Legislativní rady v Hongkongu demonstrují proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny.

Hongkong - V Hongkongu se dnes koná další protest svolaný kvůli zákonu o vydávání osob podezřelých z trestné činnosti. Lidé žádají odstoupení správkyně Carrie Lamové, i když v sobotu schvalování zákona odložila na neurčito.

Zákon by umožnil vydávat podezřelé osoby do zemí, s nimiž Hongkong ještě nemá uzavřeny vydávací smlouvy, tedy i do pevninské Číny. Hongkongská správa tvrdí, že to zabrání tomu, aby se Hongkong stal útočištěm kriminálních živlů, avšak kritici se obávají, že Čína zákon zneužije k pronásledování svých oponentů a že krok povede k utužení čínské kontroly nad Hongkongem. Od roku 1997, kdy ho Británie předala Číně, je spravován podle principu jedna země, dva systémy a požívá určité autonomie.

Na hongkongských ulicích dnes vyrostly stánky, aby se účastníci protestu mohli ukrýt před palčivým sluncem. Pochodovat chtějí co centra, k sídlu vládních úřadů. Protesty se konají několik měsíců, ve středu proti účastníkům zasáhla policie slzným plynem a zraněno bylo na 80 lidí.

Lamová v sobotu oznámila, že pozastavuje legislativní proceduru schvalování zákona na neurčito. Chce dát prostor dialogu s občany a sdělila, že zákon se do parlamentu do konce roku už znovu nedostane. To ale organizátorům protestů nestačí, chtějí, aby se od zákona upustilo docela.

Aktivisté se domnívají, že Lamová ztratila důvěru veřejnosti. "Pokud odmítá ten kontroverzní zákon zrušit úplně, znamená to, že neustoupíme. Ona zůstane, zůstaneme i my," řekla k demonstracím Claudia Moová, jedna z poslankyň, která prosazuje ochranu demokracie v Hongkongu.

Organizátoři doufají, že na dnešní demonstraci přijde znovu kolem milionu lidí, což podle nich byla účast na protestu z minulé neděle. Podle úřadů se ale před týdnem zúčastnilo 240.000 lidí. Aktivisté bojující za ochranu demokracie vyzvali, aby se v pondělí konala generální stávka. Připojit se chtějí některé odborové svazy, učitelé a další skupiny.

Mnozí lidé dnes přišli s květinami k improvizovanému památníku zřízenému k uctění muže, který se zabil v sobotu, když se snažil pověsit transparent. Stálo na něm "Milujte, nestřílejte a Žádné vydávání do Číny".