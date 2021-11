Demolice mostu u Mochova skončila, otevření D11 brání dokončovací práce

Mochov (u Prahy) - Demolice mostu nad D11 u Mochova skončila, dálnice ale zůstane oproti původním plánům kvůli delšímu trvání prací uzavřená déle. Uzavírka začala v sobotu večer a měla skončit dnes v 10:00. Uzavřený je úsek mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství. Na místě ještě pokračují dokončovací práce, uzavírka potrvá minimálně o hodinu déle, řekla ČTK mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Ředitelství silnic a dálnic poté oznámilo, že předpoklad trvání uzavírky je do 12:00.

"Na místě nyní pokračuje osazování svodidel, předpokládáme, že mezi 11:00 a 12:00 by měl být provoz obnoven," uvedla Kučerová.

Demolice mostu začala v sobotu ve 20:00, kolem půlnoci už byla rozebraná jeho značná část, práce pak pokračovaly podle harmonogramu. Ráno bylo ještě třeba dokončit odstraňování suti. "Most z roku 1984 nahradí most nový, který začneme stavět na začátku nové stavební sezóny, tedy na jaře 2023," uvedla Kučerová.

Po zdemolovaném mostu vedla silnice II/245, která patří Středočeskému kraji. Byl zavřený od 11. listopadu a přípravné práce na něm začaly už před několika dny. Nový most bude stát zhruba 50 milionů korun bez DPH. Jeho životnost by podle zadání tendru měla být 100 let a také by měl umožnit budoucí rozšíření dálnice o dva jízdní pruhy.

Dálnice D11 byla kvůli bourání jiného mostu nedaleko Prahy uzavřená ze soboty na neděli, kdy se měla otevřít, také koncem července. Otevřela se také se zpožděním proti původním plánům, protože bourání mostu zkomplikovalo velké množství výztuže nezanesené v dokumentaci. V jednom směru se tehdy dálnice otevřela v pondělí a plně průjezdná byla až v úterý. Investorem, který nechával most zbourat, byla v červenci Technická správa komunikací Praha.