Demokraty stížnost whistleblowera na Trumpa hluboce znepokojila

Washington - Šéfa výboru pro kontrolu zpravodajských služeb americké Sněmovny reprezentantů Adama Schiffa znepokojila obvinění, která jsou obsažena ve stížnosti whistleblowera ohledně prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoliv to původně odmítal, nechal Bílý dům stížnost ve středu přečíst členům výborů pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů i Senátu.

Stížnost, kterou podal člen americké špionážní komunity k inspekci tajných služeb, se údajně týká hlavně toho, že Trump naléhal na Ukrajinu, aby vyšetřovala jeho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena.

"Tato obvinění mi připadala velmi znepokojivá. Považuji je také za velmi věrohodná," řekl Schiff, který whistleblowerovi poděkoval za jeho čin. "Uděláme všechno pro to, abychom vás ochránili," vzkázal mu.

Naopak Mike Conway, republikánský člen sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb po přečtení stížnosti nedošel k názoru, že by v případě jejího odtajnění bylo pro Trumpa něco kompromitující. "Neviděl jsem nic, co by mi vadilo," vysvětlil. Nicméně jeho stranický kolega Ben Sasse, který je členem senátního výboru pro tajné služby, řekl, že v podání jsou "opravdu problematické věci" a že republikáni by neměli razit stejný názor jen proto, aby ochránili Trumpa.

V telefonátu z letošního července prezident Trump opakovaně vyzýval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudym Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti na vyšetřování Bidena. Hrubý přepis jejich telefonátu ve středu zveřejnil Bílý dům.

Šéf frakce demokratů v Senátu Chuck Schumer ve středu vyzval, aby byla okamžitě zveřejněna i whistleblowerova stížnost. Veřejnost má podle něho právo si ji přečíst. Usnesení, v němž Trumpa vyzývají ke zveřejnění podání, přijali ve středu členové Sněmovny reprezentantů .

Kauza v úterý vedla k rozhodnutí opozičních demokratů začít proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta, tedy impeachmentu.

Dnes bude ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů vypovídat úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Předpokládá se, že demokraté ve výboru se zaměří na případ stěžovatele.