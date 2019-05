Demokratický starosta New Yorku de Blasio chce být prezidentem

Ilustrační foto - Demokratický starosta New Yorku Bill de Blasio v úterních volbách obhájil svůj mandát.

Ilustrační foto - Demokratický starosta New Yorku Bill de Blasio v úterních volbách obhájil svůj mandát. ČTK/AP/Julie Jacobson

New York - Newyorský demokratický starosta Bill de Blasio dnes oznámil, že se chce stát prezidentem Spojených států. Informovala o tom agentura AP. Starostu, který je hlasitým kritikem republikánského prezidenta Donalda Trumpa, tak nyní čeká tvrdý souboj o prezidentskou nominaci Demokratické strany, o kterou se uchází tři desítky kandidátů.

Osmapadesátiletý de Blasio v roce 2013 drtivě vyhrál newyorské volby, ve kterých se ziskem více než 73 procent porazil republikána s českými kořeny Joea Lhotu. Jeho vítězství se stalo symbolem rostoucí síly levicového křídla demokratů. Úřad de Blasio znovu obhájil v roce 2017, v nadcházejících volbách za dva roky se ale o třetí mandát starosty už ucházet nemůže.

De Blasia nyní čekají náročné stranické primárky, ve kterých má podle průzkumů největší naději na vítězství bývalý viceprezident Joe Biden. Až s velkým odstupem za Bidenem následují další uchazeči o stranickou prezidentskou nominaci v čele se senátorem Berniem Sandersem či senátorkou Elizabeth Warrenovou.

Zda bude mít de Blasio dostatečnou podporu, aby do primárek zasáhl, zatím průzkumy nenaznačují. Například podle dubnové sondáže si více než tři čtvrtiny obyvatel New Yorku nemyslí, že by se měl starosta o prezidentský post ucházet.