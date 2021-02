Washington - Demokratičtí kongresmani dnes v americkém Senátu dokončují prezentaci důkazů ve snaze usvědčit bývalého prezidenta Donalda Trumpa z vyprovokování nepokojů v Kapitolu. Během třetího dne procesu popisovali Trumpův "nedostatek lítosti" a události 6. ledna líčili i z pohledu "vzbouřenců". Ti v mnoha případech dávali najevo, že do areálu Kongresu USA vtrhli kvůli Trumpovi a jeho kampani proti výsledkům voleb.

"Věřili, že plní jeho rozkazy," řekla kongresmanka ze státu Colorado Diana DeGetteová. Připomenula, že Trump své příznivce na den schůze Kongresu k výsledkům prezidentské volby pozval do Washingtonu a následně je v projevu u Bílého domu nabádal k manifestaci u Kapitolu.

Obžaloba, kterou v procesu kolem ústavní žaloby tvoří skupina demokratických členů Sněmovny reprezentantů, dnes stejně jako ve středu své argumenty opírá o videa a zpravodajské články. DeGetteová předložila mimo jiné klip, na kterém jeden z výtržníků říká policii v Kapitolu: "Posloucháme Trumpa, vašeho šéfa". Upozornila i na další podobný případ, kdy muž na půdě Kongresu uvedl: "Náš prezident nás tu chce." Podle DeGetteové je takových příkladů nespočet.

Sněmovní tým se snažil dál posilovat pojítko mezi počínáním lidí, kteří 6. ledna přerušili projednávání volebních výsledků, a výroky Trumpa, který soustavně označoval volby za zmanipulované a hovořil o potřebě zastavit "krádež" prezidentského úřadu. Po napadení Kongresu, které si vyžádalo pět mrtvých, jej demokraty ovládaná sněmovna obvinila z "podněcování ke vzpouře".

Odsouzení bývalého prezidenta sněmovní tým žádá i proto, že Trump by podle něj mohl v budoucnu stejné chování zopakovat. Svědčí o tom prý i jeho měsíc staré vyjádření, že "lidé" jeho projev pronesený před vypuknutím nepokojů považovali za "naprosto vhodný". "Nedostatek lítosti prezidenta Trumpa ukazuje, že nepochybně způsobí nové škody, bude-li mu to umožněno," řekl kongresman Ted Lieu.

Po dnešním bloku dostane prostor pro hlavní argumentaci tým Trumpových právníků, kteří budou mít také 16 hodin jednacího času. Jelikož se neočekává, že by byli předvoláváni svědci, mohlo by projednávání druhé ústavní žaloby proti Trumpovi skončit už o víkendu.

Pro odsouzení někdejší hlavy státu by bylo ve 100členném Senátu potřeba 67 hlasů, což znamená, že k senátorům demokratické strany by se muselo přidat nejméně 17 republikánů. Takový scénář se jeví jako poměrně nepravděpodobný, i proto, že jen šest republikánů v úterý podpořilo samotné konání procesu. Podle deníku The New York Times (NYT) po středečních prezentacích mnozí republikáni "řekli, že nevidí dostatečně těsnou vazbu mezi smrtícím řáděním... a několikaměsíční kampaní pana Trumpa s cílem zvrátit volební porážku".

"Můj odhad je, že někteří možná změnili názor, ale nevím," řekl dnes šéf Bílého domu Joe Biden, když se jej reportéři ptali na středeční dění v Senátu.

Předkladatelé ústavní žaloby během druhého dne soudu analyzovali Trumpovu "velkou lež" o zmanipulovaných volbách, kterou označují za příčinu lednových nepokojů. Následně i za pomoci dříve nepublikovaných nahrávek policejní komunikace a záběrů z bezpečnostních kamer dokumentovali závažnost incidentu ze 6. ledna.

Nové informace o tehdejších dramatických událostech zároveň nepřicházely jen od kongresmanů plnících roli prokurátorů. Republikánský senátor Tommy Tuberville v rozhovoru s webem Politico odhalil, že těsně po vniknutí výtržníků do Kapitolu po telefonu informoval Trumpa o evakuaci viceprezidenta Mikea Pence. Pence ochranka odvedla z jednacího sálu asi ve 14:15 místního času, načež v čase 14:24 Trump na twitteru Pence kritizoval za to, že "neměl odvahu udělat, co mělo být uděláno".

Onen tweet společně s informací o telefonátu Tubervillea podle Politico zapadají do argumentu demokratů, že Trump se nesnažil své příznivce zastavit, ačkoli chápal závažnost situace v sídle Kongresu.