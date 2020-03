Demokraté zatím zablokovali zákon o pomoci ekonomice USA

Washington - Demokraté v americkém Senátu zatím zablokovali další projednávání zákona o obrovské finanční pomoci americké ekonomice podlomené koronavirovou krizí. Informovala o tom agentura AP. Vyjednávání mezi demokraty a republikány nicméně i nadále pokračují. Šéf demokratické frakce v Senátu Chuck Schumer se domnívá, že se neshody podaří odstranit v příštích 24 hodinách. Demokraté mimo jiné požadují mnohem větší podporu pro pracovníky ve zdravotnictví.

Republikáni potřebovali ve 100členném Senátu získat nejméně 60 hlasů, aby byly odstraněny procedurální překážky související se zákonem. Hlasování ale skončilo poměrem 47:47 hlasům.

Podle informací amerických médií by se výška podpůrné finanční injekce měla pohybovat mezi jedním a dvěma biliony dolarů. Finanční podpora má uvolnit tlak na americké podnikatele i domácnosti, způsobený hospodářským dopadem pandemie koronaviru. Počítá s podporou pro drobné podnikatele i velké firmy, zvlášť významná je podle agentury AP pomoc pro letecké společnosti. Benefit pro průměrnou americkou čtyřčlennou rodinu má dosahovat částky 3000 dolarů (75.000 korun).

Podle Trumpa čeká USA kvůli koronaviru náročná zkouška

Současná pandemie koronaviru bude pro Američany náročnou zkouškou, ve válce s "neviditelným nepřítelem" však Spojené státy díky své jednotě zvítězí. Na tiskové konferenci to dnes řekl prezident Donald Trump. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům polní nemocnice a Národní gardu.

Americký prezident větší část svého vystoupení před novináři, které začalo o hodinu a půl později, než bylo původně avizováno, věnoval výčtu ochranných pomůcek, které federální vláda posílá do nejhůře postižených oblastí. Podle něj zdravotní péči ve třech státech posílí polní nemocnice s tisíci lůžky a vojenské nemocniční lodě.

"Je to náročné období, velká národní zkouška," řekl Trump. Spojené státy ale v podle něj v boji s koronavirem, o němž prezident hovoří jako o "čínském viru", zvítězí dříve, než experti očekávají. Ekonomika pak prý po odeznění epidemie "prudce vyletí nahoru".

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v sedmi státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Omezení se týkají států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio a Louisiana.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nemocí COVID-19 třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii. K dnešnímu dni registrují přes 33.000 nakažených koronavirem a 389 mrtvých.