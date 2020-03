Demokraté v Senátu USA stále blokují masivní ekonomický balíček

Washington - Již druhý den po sobě zablokovali opoziční demokraté v americkém Senátu masivní balíček určený na pomoc ekonomice USA podlomené současnou pandemií nemoci COVID-19. Podle demokratů neslibuje republikány navržené opatření dostatek peněz nemocnicím a pracovníkům a naopak se příliš zaměřuje na pomoc velkým korporacím, napsala agentura Reuters.

Podle jednacího řádu Senátu je k ukončení rozpravy a posunu k hlasování o návrhu zákona potřeba souhlas alespoň 60 z celkových 100 senátorů. Republikáni sice horní komoru ovládají, disponují však jen 53 křesly.

Dnes hlasovalo pro posunutí legislativního procesu do další fáze 49 senátorů, zatímco 46 jich bylo proti. Zákonodárci přitom na návrhu opatření pracovali nepřetržitě celý víkend a měli v plánu jej co nejrychleji schválit, jelikož ekonomické dopady ochranných opatření proti koronaviru začínají stále více doléhat na každodenní život Američanů. Cílem návrhu je především poskytnout finanční pomoc americkým rodinám, malým podnikům a kriticky zasaženým odvětvím, například místním aerolinkám.

"Země je v plamenech, a vaše strana chce hrát politické hry," prohlásil republikán John Thune, který demokraty obvinil z toho, že se "poflakují na místě".

Opoziční senátoři však tvrdí, že se jim brzy podaří uzavřít s republikány dohodu a zákon se co nevidět posune do další fáze. "Zhluboka se nadechněte. My ten zákon schválíme," prohlásil demokratický senátor Dick Durbin.

Ministr financí Steven Mnuchin před dnešním hlasováním řekl, že obě strany v rozhovorech učinily pokrok. Již dříve přitom prohlásil, že by opatření mohlo dosáhnout hodnoty až dvou bilionů dolarů (asi 51,8 bilionu korun).

Navrhovaný balíček je v pořadí třetím pokusem Kongresu zmírnit dopady šíření koronaviru, jímž se v USA nakazilo již přes 41.500 lidí a téměř 500 jich nákaze podlehlo. Karanténní opatření vyhlašovaná v jednotlivých státech zasáhla téměř třetinu všech obyvatel, na mnoha místech prakticky ustala obchodní aktivita.