Demokraté dnes v Senátu končí se zdůvodněním impeachmentu

Washington - V ovzduší okázalé nevšímavosti republikánů a rostoucí únavy všech zúčastněných dnes žalobci z řad opozičních demokratů zahájili třetí, poslední den předkládání argumentů, které mají podpořit ústavní žalobu proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Šéf Bílého domu je obviněn ze zneužití úřadu a obstrukcí Kongresu, čehož se měl dopustit pokusem zjednat si podporu Ukrajiny v kampani před listopadovými prezidentskými volbami.

Zdůvodnění žaloby je na programu impeachmentu od středy, demokraté zatím vyčerpali necelých 16 z 24 hodin vymezených pro své projevy. Prezentace argumentů by tak dnes měla skončit kolem desáté hodiny večerní místního času (v sobotu kolem 5:00 hodiny SEČ ráno).

Od soboty 16:00 hodin SEČ pak dostane slovo Trumpova obhajoba, jejímž protiargumentům by měli senátoři naslouchat do úterý. List The New York Times s odvoláním na vedení republikánského senátního klubu napsal, že tato procedura by mohla skončit o den dřív, tedy už v pondělí. V neděli Senát nezasedá.

Prezidentovi se sobotní termín pro zahájení obhajoby nezamlouvá. Na twitteru dnes upozornil, že v sobotu se v Americe nikdo nedívá na televizi. "Vypadá to, že mí právníci budou muset začít v sobotu, která je pro televize mrtvá," napsal Trump.

Zájem veřejnosti o ústavní žalobu ale podle amerických médií stejně opadá. Hlavní celostátní televizní stanice nezařazují do programu obsáhlejší přenosy ze senátního pléna, v hlavním vysílacím čase dávají přednost populárním seriálům a večerním show.

Další harmonogram ústavní žaloby závisí na případném předvolání svědků. Republikáni zatím takový postup odmítají, což by znamenalo, že závěrečné hlasování o osudu prezidenta by se mohlo po zhruba dvoudenním pokládání senátorských dotazů odehrát ještě v příštím týdnu. V opačném případě bude impeachment pokračovat i po prvním únorovém víkendu.