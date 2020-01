Demokraté dnes v Senátu končí se zdůvodněním impeachmentu

Washington - V ovzduší okázalé nevšímavosti republikánů a rostoucí únavy všech zúčastněných dnes žalobci z řad opozičních demokratů zahájili třetí, poslední den předkládání argumentů, které mají podpořit ústavní žalobu proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Šéf Bílého domu je obviněn ze zneužití úřadu a obstrukcí Kongresu, čehož se měl dopustit pokusem zjednat si podporu Ukrajiny v kampani před listopadovými prezidentskými volbami.

Zdůvodnění žaloby je na programu impeachmentu od středy a demokraté zatím vyčerpali necelých 16 z 24 hodin vymezených pro jejich projevy. Prezentace argumentů by tak dnes měla skončit kolem desáté večer místního času (v sobotu kolem 05:00 SEČ).

Od sobotních 16:00 SEČ pak dostane slovo Trumpova obhajoba, jejímž protiargumentům by měli senátoři naslouchat do úterý. List The New York Times s odvoláním na vedení republikánského senátního klubu napsal, že tato procedura by mohla skončit o den dřív, tedy už v pondělí. V neděli Senát nezasedá.

Prezidentovi se sobotní termín zahájení obhajoby nezamlouvá. Na twitteru dnes upozornil, že v sobotu se v Americe nikdo nedívá na televizi. "Vypadá to, že mí právníci budou muset začít v sobotu, která je pro televize mrtvá," napsal Trump.

Zájem veřejnosti o ústavní žalobu ale podle amerických médií stejně opadá. Hlavní celostátní televizní stanice nezařazují do programu obsáhlejší přenosy ze senátního pléna a v hlavním vysílacím čase dávají přednost populárním seriálům a večerním show.

Další harmonogram ústavní žaloby závisí na případném předvolání svědků. Republikáni zatím takový postup odmítají, což by znamenalo, že závěrečné hlasování o prezidentově osudu by se mohlo po zhruba dvoudenním pokládání senátorských dotazů odehrát ještě v příštím týdnu. V opačném případě bude impeachment pokračovat i po prvním únorovém víkendu.

Média v této souvislosti upozorňují, že v pondělí 3. února demokraté ve státě Iowa pořádají své první primárky a o den později prezident vystoupí před oběma kongresovými komorami s tradičním poselstvím o stavu Unie.

Dnešní senátní program vyhradili demokraté druhému článku ústavní žaloby, kterým je obstrukce ve vztahu ke Kongresu. Chtějí dokázat, že Trump sabotoval vyšetřování takzvané ukrajinské kauzy tím, že odmítal poslancům vydat důležité dokumenty a bránil svým podřízeným, aby docházeli na slyšení vyšetřovacích výborů Sněmovny reprezentantů.

Ještě před dnešním zasedáním vyslechli senátoři informaci expertů Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o novém typu koronaviru, který se na konci loňského roku objevil v Číně a zaznamenán byl tento týden dvakrát i v USA. Podle serveru Politico to měl být důkaz, že Senát se dokáže věnovat i jiným problémům, než impeachmentu.

Sami senátoři mezitím podléhají únavě, píší z Kongresu zpravodajové amerických médií. Mnozí ignorují zavedená pravidla, která členům horní kongresové komory velí během impeachmentu sedět a pozorně poslouchat. Senátoři opouštějí svá místa, dávají rozhovory novinářům, někteří zívají nebo dokonce pospávají.

Republikáni dávají okázale najevo, že impeachment je zbytečný a pro demokraty dávno ztracený. Ve stočlenném Senátu mají 53 mandátů, zatímco demokraté 47. Pro sesazení prezidenta přitom musí hlasovat dvoutřetinová většina horní komory. Blok republikánů je zatím v podpoře Trumpa jednotný a nejeví známky sebemenších ústupků.