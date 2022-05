Démare vyhrál ve spurtu druhou etapu Gira d'Italia za sebou

Palmi (Itálie) - Francouzský cyklista Arnaud Démare vyhrál druhou etapu Gira d'Italia za sebou. Spurtér týmu Groupama-FDJ navázal na středeční triumf a v hromadném finiši 6. etapy o milimetry předstihl Australana Caleba Ewana.

Po třech maďarských etapách a dvou dnech na Sicílii dnes peloton Gira jel poprvé na italské pevnině. Na rozdíl od minulé etapy nečekalo cyklisty mezi městy Palmi a Scalea žádné těžší stoupání, takže o vítězství finišoval po 192 km celý peloton i s Ewanem a Markem Cavendishem, kteří z něj ve středu vypadli.

Z favoritů dnes zahájil závěrečný spurt právě Brit Cavendish, ale vyvezl si za sebou dva největší soupeře. Z vítězství se nakonec radoval třetí z vláčku Démare, jenž "hodil" kolo do cíle lépe než Ewan a ve fotofiniši Australana těsně zdolal. Výhru mohl definitivně slavit až po několika minutách nejistoty.

"Bylo to hodně těsné. Cítil jsem, že jsem vyhrál, ale raději jsem si počkal na cílovou fotografii. O výhře někdy rozhoduje strašně málo. Měl jsem jen sto metrů na to, abych předjel Cavendishe. Pak jsem 'hodil' kolo do pásky a to rozhodlo," řekl vítěz.

Démare tak dosáhl na sedmé etapové vítězství na Giru v kariéře a překonal francouzský rekord, o který se od středy dělil s legendami Jacquesem Anquetilem a Bernardem Hinaultem. "Hodně lidí mě podceňuje, ale tohle byla moje 86. výhra v kariéře a sedmá na Giru. A na tom záleží. Je to úžasné," uvedl Démare.

Vzhledem k profilu etapy nebyl v ohrožení růžový trikot lídra Španěla Juana Pedra Lópeze, jenž vede o 38 sekund před vítězem úterní vrchařské etapy na Etnu Lennardem Kämnou z Německa. Jediný český účastník Gira Jan Hirt dojel na 44. místě v hlavním poli a v celkovém pořadí mu stále patří 24. pozice.

Po dvou rovinatějších etapách čeká v pátek na cyklisty trasa se čtyřmi vrchařskými prémiemi. Na 196 km mezi městy Diamante a Potenza budou muset jezdci překonat 4500 výškových metrů.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 6. etapa (Palmi - Scalea, 192 km): 1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 5:02:33, 2. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 3. Cavendish (Brit./Quick-Step Alpha Vinyl), 4. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert), 5. Nizzolo (It./Israel-Premier Tech), 6. Bauhaus (Něm./Bahrajn Victorious), 7. Vendrame (It./AG2R-Citroën Team), 8. Consonni (It./Cofidis), 9. Albanese (It./EOLO-Kometa), 10. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), ...44. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. López (Šp./Trek-Segafredo) 23:23:36, 2. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) -38, 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) -58, 4. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:42, 5. Vansevenant (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) -1:47, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -1:55, 7. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:58, 8. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:00, 9. Porte (Austr./Ineos Grenadiers) -2:04, 10. Bardet (Fr./DSM) -2:06, ...24. Hirt -3:16.