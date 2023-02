Dělníci dokončují ve stanici Jiřího z Poděbrad ražbu pro bezbariérový vstup

Praha - Dělníci dokončují ve stanici pražského metra A Jiřího z Poděbrad ražbu tunelů a šachet pro nový bezbariérový přístup. Nyní prorazili přístup do stanice, ražební práce budou zcela hotovy asi za měsíc a půl. Ve stanici se demontovaly obklady a vymontovaly eskalátory. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekli vedoucí projektu Jan Panuška a stavbyvedoucí Petr Velička. Dopravní podnik (DPP) stanici kompletně opravuje. Rekonstrukce vyjde na 1,29 miliardy Kč a skončí v únoru 2024. Bezbariérový přístup bude zprovozněn v květnu. Stanice byla otevřena na konci roku 1980. Vlaky kvůli opravě stanicí nyní jen projíždějí.

Z povrchu se dělníci museli dostat do hloubky zhruba 45 metrů, což je na úrovni nástupiště. "Po 16 měsících práce jsme se prorazili do stanice. Ještě asi měsíc a půl budeme dělat práce na ražbách, potom začneme budovat definitivní ostění," řekl Panuška.

Kromě ostění pak začnou dělníci budovat izolace a definitivní obezdívky z železobetonu. Následovat budou schodiště a výtahy a současně budou pracovat na umístění technologií, ventilaci, osvětlení, provedou dokončovací práce a napojí kanalizaci přes Vinohradskou ulici. Nakonec vznikne výstup na povrchu.

Při ražbě se museli potýkat se složitostí chodeb, neboť se nejedná o přímou chodbu, ale je zalomená do pravého úhlu nad dvojicí šachet, které pak pokračují do stanice. "Takže ty tvary jsou velmi složité a z pohledu tunelářských prací to není jednoduché, není to tak, jako když razíte rovný tunel ve stejném profilu," řekl Panuška.

DPP společně s městem ve stanici nebuduje pouze bezbariérový přístup, ale kompletně ji rekonstruuje. "Stanice nikdy neprošla žádnou výraznější rekonstrukcí, takže se vyměňují staré sovětské eskalátory za moderní, sundavají se podhledy, sanují průsaky, vyměňují světla za nová úsporná. Kromě toho se vylepší i vzduchotechnika tak, aby byla úspornější a efektivnější," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Ve stanici dělníci již demontovali obklady, které budou kompletně vyměněny, mezitím opraví konstrukční prvky, jako jsou třeba sloupy. "Nyní sanujeme ostění traťových tunelů a střední staniční lodi," řekl Velička. V eskalátorovém tunelu byly vymontovány všechny troje schody a nyní dělníci bourají části pod nimi. Poté opraví eskalátorový tunel a přivezou nové schody. Pracuje se také také ve vestibulu, kde se vymění vzduchotechnika, dveře, podhledy a kompletně všechny technologie. "V březnu začne demontáž přístřešků na povrchu," řekl Velička.

Rekonstrukce stanice započala již v září 2021, kdy DPP zahájil práce, které se mohly provádět za provozu. Od poloviny letošního ledna pak byla kvůli rekonstrukci stanice na deset měsíců pro cestující uzavřena a vlaky jí pouze projíždějí. Stanice Jiřího z Poděbrad bude 47. bezbariérovou stanicí z celkem 61.