Deli: Slavia mi chyběla, je ještě silnější, než když jsem odešel

Praha - Fotbalistovi Simonu Delimu chyběla Slavia od chvíle, co před rokem a půl odešel do Brugg. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny se z belgického celku vrací do Edenu na půlroční hostování a rád by zopakoval předminulou sezonu, kdy s Pražany získal double. Aktuální slávistický tým je podle něj ještě silnější, než když z něj odcházel.

"Slavia mi chybí už od té doby, co jsem odešel. Jít dál bylo tehdy správné rozhodnutí, ale Slavia mi někde vzadu v hlavě zůstala. Bude tam pořád, chyběla mi celou dobu, co jsem tu nebyl," řekl Deli v rozhovoru pro klubovou televizi.

V Bruggách měl smlouvu do léta 2022, ale v poslední době přestal nastupovat a v letošním roce byl náhradníkem. Belgický šampion ho chtěl původně uvolnit pouze na přestup, nakonec ale došlo k dohodě a v týmu obhájce českého titulu a lídra ligové tabulky bude hostovat.

"Zezačátku ta jednání moc nešla kvůli problémům, které jsem měl s Bruggami. Ale jednoho dne jsem se sešel s ředitelem klubu, promluvil s ním a potom šlo to napětí pryč. Všechno jsme rychle vyřešili a mohl jsem přijet," uvedl Deli.

Slavii během působení v Belgii dál bedlivě sledoval. "Koukal jsem se na sestřihy. Upřímně si myslím, že je Slavia ještě silnější než předtím, alespoň z mého pohledu," poznamenal Deli. "Vyměnila se spousta hráčů, jako třeba Suk (Souček), Cuf (Coufal) a další. Myslím, že Slavia je na tom fotbalově velmi dobře," dodal Deli.

Rád by zopakoval povedenou jarní část sezony 2018/19, kdy se Slavií vyhrál titul i domácí pohár a v Evropské lize došel až do čtvrtfinále. "Největší motivace byla pomoci týmu. Vím, že ten tým je teď silný, ale spolu budeme ještě silnější. Mojí hlavní motivací je dát vše do toho, abychom postoupili v Evropské lize a vyhráli domácí ligu i pohár. Možná i získat double a dojít co nejdál v Evropské lize. Zopakovat prostě to, co jsme tu dokázali, než jsem odešel," prohlásil Deli.

V úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy se Slavia utká s favorizovaným anglickým Leicesterem. "Když se podívám na tým, který máme, můžeme dokázat něco úžasného. Máme šanci, určitě budeme hrát o postup," mínil Deli, který se Slavií získal dva ligové tituly.

Je připraven i na to, že bude muset o post v základní sestavě zabojovat. "Jsem bojovník a bojovník musí být připravený na všechno. Takže udělám vše pro to, abych byl v základní jedenáctce," dodal bývalý hráč Českých Budějovic, Příbrami a Sparty, za kterou ale v A-týmu do soutěžního duelu nenastoupil.