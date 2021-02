Deli se vrací z Brugg do Slavie, Musa bude hostovat v Unionu Berlín

Praha - Fotbalisté Slavie získali výraznou posilu pro jarní část sezony, do Edenu se po roce a půl vrací obránce Simon Deli. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny by měl v týmu ligového mistra a lídra tabulky hostovat do konce sezony z belgických Brugg.

"Slávistický titán Simon Deli se vrací domů do Edenu. Vítej znovu v nejkrásnějším dresu, kámo," uvedl na sociální síti Tvrdík a připojil fotografii, na níž Deli podepisuje smlouvu.

Slavia před blížícím se vstupem do jarní části Evropské ligy hledala dalšího stopera poté, co se jí opět vážně zranil David Hovorka. Pražané nejprve uvažovali, že si stáhnou některého obránce z hostování, to ale podle trenéra Jindřicha Trpišovského nebylo možné.

Deli opustil Slavii coby jeden z nejlepších ligových stoperů předloni v létě, kdy přestoupil do Brugg. Africký stoper si s belgickým šampionem zahrál na podzim skupinu Ligy mistrů, ale na konci prosince přestal za belgický celek nastupovat a v letošním roce byl náhradníkem.

Se Slavií získal Deli dva ligové tituly a dvakrát s ní vyhrál domácí pohár. Působil také v Českých Budějovicích, Příbrami a na Spartě, za kterou ale v A-týmu do soutěžního duelu nenastoupil. Celkem má v české lize na kontě 104 utkání a tři vstřelené branky.

Útočník Musa odešel ze Slavie na hostování do Unionu Berlín

Chorvatský fotbalista Petar Musa zamířil ze Slavie do bundesligového Unionu Berlín na půlroční hostování bez opce. Pražský klub o odchodu dvaadvacetiletého útočníka informoval na svém webu.

Musa ve Slavii ztratil místo v základní sestavě z úvodu sezony a dělal především náhradníka Janu Kuchtovi. Chorvatský reprezentant do 21 let si připsal čtyři góly ve 14 ligových utkáních. Nyní bude oblékat dres osmého celku německé ligy.

"Pro mě je to super výzva, chci zkusit hrát bundesligu. Před Euro je důležité, abych měl herní praxi," řekl Musa, který byl v minulém ročníku se 14 brankami nejlepším střelcem nejvyšší soutěže společně se sparťanem Liborem Kozákem.

"Rok ve Slavii pro mě byl nejlepší rok v kariéře, kluci jsou fakt skvělí, i když jsem nehrál, tak jsem se cítil fantasticky, protože je to výborná parta, kterou jsem v kariéře ještě nezažil. Jsou tady kvalitní hráči, i ti co nehrají v základní sestavě, mají velký potenciál. Honza Kuchta teď hraje skvěle, dává góly, má formu a přeji mu to, ať mu to vydrží co nejdéle, jsme kamarádi," přidal rodák ze Záhřebu.

Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského bylo Musovo hostování bez opce podmínkou úřadujících mistrů. "Petar má velké schopnosti. Umí se dostávat do šancí a má velkou budoucnost. Honza Kuchta to teď tady chytil za pačesy a vypadá velice dobře, máme v týmu i další možnosti. Všichni ale víme, co v sobě Petar má. Původně se mělo jednat o hostování s opcí, to jsme ale automaticky zamítli," uvedl Trpišovský.

"Přejeme Petarovi, aby mu to tam padalo, má pozici v národním týmu U21 a může mu to pomoct na Euru. Je teď na něm, aby se prosadil. Aby si vás ale vzali do bundesligy, musíte něco umět a musí o vás být přesvědčení. Petar urazil velký kus cesty, když ho chtějí do tak náročné soutěže, jako je bundesliga," dodal kouč Pražanů.