Delfíni se otírají o korály, zřejmě si tím léčí kožní infekce, uvádí studie

Káhira - Delfíni se v Rudém moři u egyptského pobřeží staví do řady, aby se jeden za druhým otřeli o korály. Tito nehybní mořští živočichové kytovcům patrně slouží jako podmořské kliniky, kterém jim poskytují látky léčící bakteriální nebo plísňové infekce a podporují zdraví kůže. Vyplývá to z nové studie zveřejněné v odborném časopise iScience, napsal list The New York Times.

Neobvyklého chování mořských savců si v roce 2009 všimla bioložka Angela Ziltenerová. Delfíni se seřadili před korálem, každý z nich jím proplaval, a pak se vrátil zpátky na konec fronty, aby proceduru zopakoval. "Bylo to vlastně vysoce organizované," uvádí Ziltenerová, která pracuje švýcarskou neziskovou organizaci Dolphin Watch Alliance.

Delfíni měli také podle všeho své oblíbené korály, uvádí Ziltenerová. Ze stovek různých druhů jich používali jen několik. Když se o ně otřeli, někdy se jim kůže zbarvila do žluta nebo do zelena. Odbornice se proto spojila s analytickou chemičkou Gertrud Morlockovou z Německa, aby zjistila, zda koráli nevylučují nějaké delfínům prospěšné látky.

Analýza dvou druhů korálů a jedné mořské houby z roku 2019 ukázala, že živočichové obsahují pestrou směsici 17 bioaktivních látek, které mohou delfínům posílit imunitu nebo fungovat jako ochrana proti slunečnímu záření. Chování delfínů tedy naznačuje, že je otírání o korály druhem samoléčby, uvádí studie.

Lidé mořské houby a korály používají pro jejich léčivé účinky zhruba 50 let, uvádí Julia Kubaneková z univerzity v americkém státě Georgia, která se na studii nepodílela. "Ale delfíni možná vědí, že lze mořské organismy používat jako léčiva mnohem déle než my," řekla vědkyně.