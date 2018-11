Střelice (Brněnsko) - Kateřina Chauveau, zakladatelka neziskové organizace Bwindi Orphans pomáhající chudým dětem v Ugandě, jezdila do Ugandy nejprve jako průvodkyně. Později se dvěma obchodními partnery založila ve Střelicích na Brněnsku firmu Bwindi Coffee na pražení a prodej kávy. Pomáhá tím jak ugandským farmářům, tak i dětem. Díky obchodu s kvalitní kávou, kterou s partnery vykupují za vyšší než světovou cenu, chtějí financovat provoz neziskovky. Chauveau to řekla v rozhovoru pro ČTK.

Vzdělání hrazené organizací Bwindi Orphans (Bwindští sirotci) od základní školy až po dokončení střední školy či učňovského oboru aktuálně pomáhá 180 dětem, které patří "k nejchudším z chudých", obvykle jde o sirotky. Ročně dá Bwindi Orphans na pomoc dětem přes milion korun a částka se skládá jak z příspěvků od drobných dárců, tak ze zisku firmy Bwindi Coffee.

Děti, které projdou školou od začátku do konce, mají výrazně lepší životní šance. Jako sirotci nemají žádný vzor v rodině a nikdo je k ničemu nevede. Ve škole získají vědomosti a sociální i praktické dovednosti. "Nic nevnucujeme, snažíme se spíš poslouchat a podpořit to, co sami chtějí, protože životní styl je od našeho diametrálně odlišný. Nicméně když projdou naším programem, jsou připraveni na práci i na praktický život. Naším cílem je, aby mohli začít fungovat v oboru, ve kterém se vyučili. Například švadleně koupíme do začátku šicí stroj, nitě, látky a další potřebné vybavení," řekla ČTK Chaveau.

Dětem pomáhá nezisková organizace, farmářům obchod. Původní zájem o kávu přerostl ve spolupráci s nimi. "Pěstitelé kávy patří také k chudým vesničanům. Kupujeme přímo od nich vše, co pěstují a je vysoce kvalitní," řekla Chaveau.

Pražírna ve Střelicích funguje čtyři roky a i zde je zřejmý charitativní kontext. Jde o chráněnou dílnu, v níž pracují tři handicapovaní. "Rozhodli jsme se udělat všechny kroky k tomu, aby naše káva měla maximální kvalitu. Navázali jsme spolupráci s farmáři, kteří o ni mají zájem. Pravidelně za nimi jezdíme a společně pracujeme na tom, abychom od nich a jejich kávy dostali to, co zákazník očekává. Farmáři neví, co v kávě hledáme," řekla Chaveau. Pěstitelé sami kávu buď nepijí vůbec, a pokud ano, pak podřadnější kvality a vše kvalitní prodají.

Loni se z Ugandy dovezly dvě tuny kávy, letos by to měly být čtyři a v dalších letech chce firma množství ještě zvýšit, aby mohla přejít ke kontejnerové lodní dopravě místo letecké. Kilogram kávy Standard prodává za 850 korun. Vyšší prodej a vyšší zisk znamená ve výsledku větší finanční pomoc ugandským dětem.

Mezi zákazníky patří jednotlivci či firmy, které mají zájem jednak o kvalitní kávu ve svých kancelářích, jednak je zajímá sociální kontext. Firma začala z Ugandy dovážet také sušené ovoce, jako je například ananas či banány, a také kakaové boby, které si nechává na čokoládu zpracovávat v čokoládovně v Hradci Králové.

Veškerým cílem obchodu je snaha pomoct dětem a farmářům, řekla Chaveau. Uganda patří i v porovnání s africkými státy k chudším a má jednu z nejrychleji rostoucích populací. Hlavním turistickým cílem je národní park Bwindi, kde lze pozorovat horské gorily.