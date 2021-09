Děla armáda dostane od francouzské firmy Nexter za 8,5 miliardy korun

Praha - Nová děla pro českou armádu koupí ministerstvo obrany od francouzské firmy Nexter Systems za 8,52 miliardy korun s DPH, informoval dnes vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministr to uvedl na twitteru. Většinu děl zkompletuje v Česku holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. Smlouva s výrobcem by měla být uzavřena ještě do konce září, sdělil ČTK Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Cena zakázky je oproti původním předpokladům asi o 40 procent vyšší, důvodem je podle dřívějšího vyjádření ministerstva například inflace nebo zdražení surovin.

Obrana od společnosti Nexter zakoupí 52 samohybných houfnic CAESAR. Ve výzbroji české armády nahradí děla DANA, které neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.