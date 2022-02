Del Potro se nejspíš na únorových turnajích rozloučí s tenisem

Buenos Aires - Zraněními sužovaný Juan Martín del Potro nepovažuje blížící se starty na turnajích v Buenos Aires a Riu de Janeiro za návrat k tenisu, ale spíše za rozloučení. Argentinský tenista po nich nejspíš ukončí kariéru.

"Tohle je jedna z nejtěžších zpráv, kterou musím sdělit. Všichni vědí a doufají, že se vracím k tenisu. Nejspíš to ale tak nebude a asi to bude více sbohem než comeback," řekl dnes novinářům šampion US Open z roku 2009.

Bývalý třetí hráč světového žebříčku Del Potro hrál naposledy v roce 2019 na trávě v londýnském Queen's Clubu. Od té doby se podrobil čtyřem operacím pravého kolena a už se nedokáže dostat do plné kondice.

"To koleno je noční můra. Vyzkoušel jsem všechny možné způsoby, abych ho vyléčil, ale už to nezvládám. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych ukončil kariéru jinde než na kurtu," dodal Del Potro, jenž bude hrát v argentinské metropoli příští týden a v Riu týden nato.