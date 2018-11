Londýn - Argentinský tenista Juan Martín del Potro se kvůli zranění kolena odhlásil z Turnaje mistrů. Místo něj se na závěrečném podniku sezony pro osmičku nejlepších hráčů představí Japonec Kei Nišikori. Oznámili to dnes pořadatelé turnaje.

Del Potro, jenž se v této sezoně propracoval nejvýš v kariéře až na třetí místo žebříčku ATP, si v říjnu na turnaji v Šanghaji poranil čéšku a navzdory léčbě londýnský start nestihne. "Je to pro mne frustrující, že nebudu schopný v Londýně hrát. Je to mimořádný turnaj a já udělal všechno, co šlo, aby se koleno zlepšilo. Rehabilitace pokračuje dobře, ale potřebuju víc času," řekl Del Potro, jenž na Turnaji mistrů startoval naposledy v roce 2013.

Osmadvacetiletý Nišikori se v Londýně představí počtvrté. Při svém debutu v roce 2014 a předloni došel až do semifinále. Vloni ho trápilo zranění zápěstí a na Turnaj mistrů se nekvalifikoval.

V londýnské O2 areně se připojí k Novaku Djokovičovi, Rafaelu Nadalovi, Rogeru Federerovi, Alexanderu Zverevovi, Kevinu Andersonovi, Marinu Čiličovi a Dominicu Thiemovi.