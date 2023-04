Dej skóroval dvakrát v utkání a udržel Vítkovice ve hře o finále

Hradec Králové - Poprvé od 21. března 2017 vstřelil slovenský útočník Rastislav Dej v české extralize dvě branky v jednom utkání a pomohl udržet Vítkovicím naději na úspěch v semifinálové sérii proti Hradci Králové, odkud do Ostravy po zisku bronzu v sezoně 2016/17 zamířil. Dnes zařídil výhru na ledě Mountfieldu 2:1 a snížení na 1:3 na zápasy. Vítkovice se tak mohou stát prvním celkem v historii domácí nejvyšší soutěže, který by otočil v sérii na čtyři výhry stav 0:3.

Čtyřiatřicetiletý Dej naposledy skóroval dvakrát v jednom utkání při výhře Mountfieldu ve čtvrtfinále nad Litvínovem 7:4, díky níž Východočeši po výhře 4:1 na utkání postoupili poprvé mezi nejlepší čtyři. "Já se na tyto věci absolutně nedívám. My jsme se dneska soustředili na to, abychom zápas zvládli. Potřebovali jsme už na sto procent vyhrát. Je jedno, kdo ty góly dá. Samozřejmě mě to potěšilo, že jsem je dal já a vyhrálo se. To je super," řekl novinářům Dej.

Dej nejdříve v čase 15:51 po přihrávce Dominika Lakatoše zpoza branky zůstal osamocený před Matějem Machovským a otevřel skóre. Ve 27. minutě v přesilové hře dostal mezi kruhy přihrávku od Robertse Bukartse a zvýšil na 2:0. "Při té první dobře Gewi (Petr Gewiese) zavřel mantinel, Laky mi to tam dobře poslal z první před branku přesně na hokejku. Při druhém to v přesilovce kluci zahráli super a Buky počkal, dal mi žabičku a naštěstí to tam propadlo Machovskému," popsal své góly čtyřiatřicetiletý odchovanec Púchova, který v roce 2009 získal titul s Karlovými Vary.

Vítkovice poprvé v sérii vedly o dvě branky a přes snížení Jana Eberleho z 37. minuty výhru udržely. Ukončily tak sedmizápasovou sérii rozjetých Východočechů. "Hradec hrál dneska samozřejmě výborně, ale musím říct, že my jsme hráli velmi obětavě a bylo to podpořené výborným výkonem gólmana," pochválil Dej Lukáše Klimeše, který poprvé v letošním play off dostal přednost před Alešem Stezkou.

"Zachytal úplně super, skákali jsme tam do střel. Určitě se hraje dobře, když se vyhrává. Měli jsme takovou hlušší pasáž na konci druhé třetiny, kdy měl Hradec dvě tři tutovky, ale podržel nás Klimson. Potom jsme to ve třetí třetině umlátili, čekali jsme na nějaké brejky, stáhli jsme se dozadu. Jsme za to nesmírně rádi, že se nám podařilo urvat ten jeden zápas," podotkl Dej.

Byl rád, že se trenérům tah s gólmany povedl. "Aleš nás drží samozřejmě celou sezonu. Vždycky, když Lukáš naskočil, tak chytal taky výborně a předváděl famózní zákroky. Máme velice kvalitní brankářkou dvojici. I tom hokej je, aby uměli oba gólmani, když naskočí, zachytat," prohlásil útočník, který má v české nejvyšší soutěži na kontě 849 zápasů a 280 bodů za 130 branek a 150 asistencí.

Myšlenky na konec sezony si Vítkovičtí podle Deje nepřipouštěli. "Tak jsme do toho zápasu nemohli nikdo jít. Pořád jsme se povzbuzovali. Zápasy nám neutekly 1:5, 1:6. Hráli jsme je vyrovnaně. Vždycky ty začátky možná Mountfield vypadal opticky lepší, ale potom jsme přebírali taktovku my. Včera to bylo zase o jednom šťastném gólu ke konci, kdo dá. Vůbec jsme nevěšeli hlavu a jsme rádi, že jsme byli tím šťastnějším mužstvem my a dokázali jsme o gól vyhrát. Samozřejmě nás to povzbudí," prohlásil.

V úterý budou hostit pátý zápas Vítkovice a pokusí se opět na čtvrtek vrátit do Hradce. "Bude to nesmírně těžké. Všechny zápasy jsou o gól, jsou vyrovnané. My se budeme se snažit vydržet v sezoně co nejdéle," dodal Dej.