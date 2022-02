Děj Follettovy knihy Nikdy se stal kvůli válce na Ukrajině aktuálním

Praha - Děj nové knihy Nikdy britského spisovatele Kena Folletta, která vychází v českém překladu v těchto dnech, se stal kvůli válce na Ukrajině aktuálním. Autor, který se pravidelně objevuje v žebříčku nejúspěšnějších spisovatelů světa, v příběhu popisuje, jak se mírově smýšlející představitelé tajných služeb a světových velmocí snaží zabránit katastrofě v podobě světové války, na jejímž počátku stojí lokální konflikty v saharské poušti či na Korejském poloostrově.

"Připomíná to současné dění na Ukrajině," uvedl v e-mailovém rozhovoru s ČTK Follett. "V Kremlu a v ruské tajné službě musí být lidé, kteří si myslí, že (ruský prezident Vladimir) Putin nepřijatelně riskuje, a dělají, co mohou, aby ho zadrželi. A všichni západní vůdci a jejich zpravodajské služby se snaží zajistit, aby válka na Ukrajině neeskalovala do větší války. Toto je nebezpečný okamžik," dodal.

Follet upozornil, že incident, sám o sobě malý, může mít zničující následky. Jako příklad uvádí atentát v Sarajevu 28. června 1914 na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu.

"Atentát rozpoutal první světovou válku, přestože ji žádný evropský vůdce nezamýšlel. Při psaní knihy Nikdy jsem mluvil s lidmi zabývajícími se na nejvyšší úrovni mezinárodními záležitostmi a zeptal jsem se jich, jaká jsou dnešní ohniska možného vzplanutí velkého konfliktu. Ukázalo se, že lokálních konfliktů, které mohou způsobit ničivou válku, je mnoho. Nejen Ukrajina, ale také Sahara, Hormuzský průliv, Kašmír, Tchaj-wan a další," uvedl.

Follett pochází z velšského Cardiffu a po studiu filozofie na londýnské University College pracoval jako reportér, nejdříve v listu South Wales Echo, později ve večerníku Evening News. K psaní románů se prý rozhodl kvůli nedostatku peněz na opravu auta, když zjistil, že jeho známý získal za prvotinu 200 liber. Pod pseudonymy začal psát detektivky, nicméně finančně se zabezpečil až v roce 1978 románem Oko jehly. Od té doby napsal přes tři desítky knih, z nichž mnohé se staly bestsellery.Celosvětovou popularitu mu přinesl obsáhlý historický román Pilíře země, jehož děj se odehrává ve 12. století ve fiktivním anglickém městečku Kingsbridge. Do téhož městečka - i když o 150 let později - zasadil i děj dalšího úspěšného románu Na věky věků, který se stal nejprodávanější knihou roku 2008 na světě.

Později slavil úspěchy s další trilogií Století - Pád titánů, Zima světa a Hranice věčnosti.Za své dílo obdržel množství cen. Například špionážní román Oko jehly získal v roce 1979 Cenu Edgara Allana Poea, prestižní ocenění udělované nejlepším napínavým a detektivně laděným dílům roku. Většina Follettových knih vyšla také v češtině a našla si v Česku mnoho příznivců.