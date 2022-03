Děj česko-slovenská koprodukční minisérie Ultimátum se zabývá únosem ministra

Praha - Děj česko-slovenská koprodukční minisérie Ultimátum, kterou uvede od 3. dubna každou neděli Česká televize (ČT), se zabývá únosem slovenského ministra obrany. V hlavní roli se představí Ján Koleník jako úspěšný policejní vyjednavač Dano Andrik, který má problém nejen se svými nadřízenými, ale i sám se sebou. Ultimátum je první seriálovou spolupráci mezi ČT a slovenskou stanicí TV JOJ.

"Česko-slovenské vztahy jsou také jedním z námětů seriálu, především z hlediska historických vazeb. V seriálu vystupují český premiér, kterého hraje Miroslav Etzler, a slovenský premiér, ztvárněný Peterem Kočišem. Oslovil jsem také zástupce české ambasády v Bratislavě, kteří nám poskytli velice zajímavé informace," sdělil dnes novinářům režisér a producent Michal Kollár.

V dramatickém příběhu se policejní vyjednávač Andrik zaplétá do politicko-vyjednávačské krize na oddělení kardiochirurgie, kde se mimo ministra obrany Andreje Podhradského, kterého ztvárnil Sväťo Malachovský, nachází i Andrikova těhotná přítelkyně Lenka. Tu hraje Ester Geislerová.

Výraznou roli armádního důstojníka Zemánka, jehož kariéra závisí na bezohledné vedoucí kanceláře ministra obrany Simoně Ruprichové v podání Diany Mórové, má také Marko Igonda. Slovenský herec oceňuje filmovou technologii natáčení Ultimáta.

"Určitě to byl jeden z důvodů, proč jsem dělal na tomto seriálu, protože většinou točím filmy. Když už vezmu roli v seriálu, tak musí být něčím výjimečný. To se v tomto seriálu podařilo. To znamená záběry nebo řešení konkrétních situací a úhel pohledu, který není úplně televizní," řekl ČTK Igonda.

Osmidílná minisérie sleduje téměř v reálném čase dění okolo únosu slovenského ministra obrany během zasedání zemí Visegrádské čtyřky. Příběh se odehrává v Bratislavě a filmaři jej natáčeli během dvou vln pandemie.

"V nemocnici, která byla pro natáčení postavena, jsme strávili celý jeden natáčecí blok, tedy několik týdnů. Vracíte se stále do toho stejného stísněného prostředí, kde je navíc strašné teplo, stejný zápach dekorace, propocený kostým, který jsem si nedal schválně vyprat, každý den se potkáváte s těmi samými herci, ponorka, stísněnost prostorová, ale i emoční," popsal natáčení Koleník.

Přestože se jedná o fiktivní příběh, vychází z reálných skutečností. Tvůrci postup ozbrojených složek nebo používání pyrotechniky konzultovali se slovenskými a českými útvary. "Určité chování a porušování protokolu jsme probírali s lidmi, kteří v minulosti pracovali pro vládu nebo dokonce měli přímý přímý dosah na řešení podobných krizových situací," dodal Kollár.