Definitivní výsledek mutace omikron bude u ženy z Libereckého kraje známý dnes

Liberec - Definitivní výsledek koronavirové varianty omikron bude u ženy z Libereckého kraje, která se vrátila z africké Namibie, znám ještě dnes. ČTK to řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Pokud se mutace prokáže, půjde o její první výskyt v ČR. Sekvenační analýza v liberecké nemocnici u pacientky mutaci potvrdila v sobotu na 90 procent.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jižní Africe. Její výskyt byl potvrzen vedle afrických zemí také v Hongkongu, Velké Británii nebo Belgii. Žena z Libereckého kraje se z Namibie vrátila do ČR v devítičlenné skupině. U jejích členů i rodinných příslušníků ženy hygienici ověřují, zda jsou nakažení koronavirem.

"Myslím si, že i těch 90 procent tak znamená, že ta mutace to prostě je... Nepochybně to je s pravděpodobností blížící se jistotě omikron. Když k tomu ještě přidáte to, že paní přijela odněkud přes Jižní Afriku, tak ta pravděpodobnost je opravdu vysoká," uvedl Řičář. Mikrobiologové z liberecké nemocnice nyní provádí bioinformatickou kontrolu kvality sekvence, jež má omikron u pacientky definitivně potvrdit. V případě, že budou nalezeny v získané sekvenci problémové úseky, provede Národní referenční laboratoř (NRL) další vyšetření. Jeho výsledek by mohl být podle sobotního vyjádření mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánky Čechové k dispozici koncem příštího týdne. "První předběžná analýza však naznačuje, že resekvenace pravděpodobně nebude třeba," dodala.

O ověřování možného výskytu varianty omikron v ČR v sobotu informoval SZÚ. Premiér v demisi, Andrej Babiš (ANO) pak na twitteru napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se do Česka vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je v izolaci, očkovaná a má lehký průběh nákazy. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že stejným způsobem se ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, řekla v sobotu Svrčinová v České televizi.