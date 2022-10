Děčínský soud opět rozhodl o podmínce pro zdravotní sestru

Děčín - Na dva měsíce vězení s ročním podmíněným odkladem odsoudil dnes Okresní soud v Děčíně zdravotní sestru Kláru Pavlišovou (dříve Vtelenskou). Podle obžaloby vpíchla injekci pacientovi, který později ochrnul. Stejně děčínský soud rozhodl i před rokem, obžalovaná se tehdy na místě odvolala. Odvolací soud v Ústí nad Labem případ vrátil zpět prvostupňovému soudu pro nedostatečné vypořádání se s důkazy, které svědčily ve prospěch obžalované. Rozsudek není pravomocný, žena se opět na místě odvolala. Od začátku vinu odmítá.

Případ se stal na podzim roku 2017, když tehdy šestasedmdesátiletý pacient ležel v děčínské nemocnici se silnými bolestmi hlavy. Zdravotní sestra mu podle obžaloby bez vědomí lékaře píchla injekci, aby mu od bolesti ulevila. Muž později ochrnul. Za přečin ublížení na zdraví z nedbalosti ženě hrozí až rok vězení a zákaz výkonu činnosti.

"Jsem přesvědčený, že to neudělala proto, aby mu komplikovala život, ale aby mu ulevila od bolesti," sdělil soudce Martin Trubák, který zvolil trest na spodní hranici, protože žena dosud nebyla trestaná a v práci dřív neměla problémy.

Státní zástupce navrhl stejný trest jako loni, tedy podmíněný trest na spodní hranici trestní sazby. Na místě se vzdal práva na odvolání. S návrhem souhlasila i zmocněnkyně poškozeného, která navrhla, aby o nárokované škodě 500.000 korun bylo rozhodnuto v občanskoprávním řízení.

Obhájkyně Pavlišové připomněla, že v některých výpovědích zaznělo, že vpich na těle poškozeného byl přelepen náplastí, která se na daném oddělení nepoužívá. Zdůraznila, že Pavlišová je mimořádně zkušená sestra, a pokud by injekci skutečně aplikovala, udělala by to do správného místa.

Při odchodu ze soudní síně sestra řekla, že bude dál bojovat. Kromě ní vinu odmítá i nemocnice.