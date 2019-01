Praha - Sníh i dnes komplikuje dopravu na silnicích a železnici a dodávky proudu. Problémů v dopravě a poruch elektřiny ale oproti minulým dnům ubylo. Nadále jsou nesjízdné třeba některé silnice na krušnohorský Boží Dar. Přetrvává kalamitní stav v dodávkách elektřiny. Míst bez proudu však oproti středě o více než třetinu ubylo. V Ústeckém kraji je uzavřeno několik úseků silnic zejména v Krušných horách na Chomutovsku a na Ústecku. Moldava na Teplicku vyhlásila kalamitní stav. Také město Jablonec nad Nisou vyhlásilo kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet.

Na sníh, sněhové jazyky a závěje si musejí řidiči dávat pozor hlavně v horských oblastech. V Libereckém kraji dál sněžilo a při cestě do hor se řidičům vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už od pondělní půlnoci byla kvůli sněhu pro nákladní dopravu uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Dnes ve 12:00 na ní byl provoz obnoven.

Magistrát Jablonce nad Nisou vyhlásil ráno kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují parkující auta, město tak dnes vypnulo parkovací automaty na všech parkovištích. Chce ulice uvolnit, aby bylo možné je uklidit. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

V Královéhradeckém kraji zůstává na cestách vrstva ujetého sněhu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní tahy v kraji byly ráno mokré. V Karlovarském kraji se před 11:00 podařilo otevřít silnici z Jáchymova na Boží Dar a k hraničnímu přechodu. Uzavřeny jsou dál cesty od kruhového objezdu na Neklid a Klínovec, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách. Trvá také uzavírka silnice z Bublavy ke státní hranici. Průjezd z Jáchymova na Boží Dar po I/25 dnes kromě sněhu zkomplikovalo několik spadlých stromů.

Boží Dar byl kvůli počasí od úterý odříznutý. Obslužnost města musela zajistit policie se silničáři a horskou službou. V určitou dobu vždy shromáždili obyvatele, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvedl do Božího Daru. Zajištěn byl i průjezd záchranářů. Turisty policie vracela zpět, aby neuvízli a neznemožnili průjezd pluhu. Na Přebuz se lidé mohou dostat od Krásné Lípy. Od Dolních Niv je sjízdná silnice na Háj.

Potíže s vyjetím do Krušných hor měly dnes i linkové autobusy v Ústeckém kraji. Nejhorší situace byla v okolí Chomutova a Vejprt. Silničářům v kraji se ale podařilo již ve středu zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa.

V Plzeňském kraji se tvořily sněhové jazyky například na silnicích na Tachovsku. Dálnice D5 byla ale s opatrností sjízdná. Ráno sněžilo také ve středních Čechách na Pražském okruhu či D1, D5, D8 a D11. V Pardubickém kraji je třeba silnice I/11 přes Suchý vrch sjízdná jen s řetězy a u Vysokého Mýta se místy tvoří sněhové jazyky a v okolí Lanškrounu náledí.

Na jihu Čech byly silnice od rána sjízdné se zvýšenou opatrností, ale neprůjezdná byla několik hodin trať Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku. Spadl tam strom a před 06:00 zastavil těsně před stromem vlak. Do stromu podle Správy železniční dopravní cesty nenarazil a nikdo se nezranil. Poté spadly na trať další stromy, takže provoz byl obnoven až kolem 11:15. Počasí od rána omezuje dopravu na železnici také na trati Liberec - Harrachov a Bad Schandau - Mikulášovice dolní nádraží.

Bez dodávky elektřiny jsou v ČR kvůli sněžení stále tisíce lidí

Bez dodávky elektřiny jsou v Česku kvůli sněžení stále tisíce lidí. Vyplývá to z vyjádření distributorů. Společnost ČEZ uvedla, se jí postupně daří připojovat k distribuční soustavě další odběratele, ve 12:30 měla bez dodávek elektřiny přes 6000 odběrných míst. Ráno to bylo asi 9000. Výpadek u asi 500 odběratelů hlásí E.ON. Žádné problémy nezaznamenala Pražská energetika.

"Bohužel v horských oblastech stále sněží a v průběhu dne přibývají další poruchy. Obnovili jsme dodávky elektřiny na Chomutovsku (Kovářská a Kryštofovy Hamry) a také ve středních Čechách na Benešovsku," sdělila po poledni mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Firma podle ní aktuálně odstraňuje poruchy především na Děčínsku, Jablonecku a Chrudimsku.

"Kalamitní stav ve třech okresech - Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín - stále trvá. V terénu máme stovku pracovníků poruchových čet i subdodavatelských firem," uvedla Holingerová. Dodala, že dispečink ČEZ Distribuce nyní eviduje 28 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na napětí nízkém.

Sníh a nepříznivé povětrnostní podmínky způsobily podle mluvčí Martiny Slavíkové výpadky elektřiny také společnosti E.ON. V 15:00 řekla ČTK, že obnoveny už by měly být všechny dodávky proudu na distribučním území firmy na Moravě a na Vysočině. Problémy podle ní dál jsou především na Prachaticku v oblasti obcí Lenora, Horní Vltavice, Strážný a Stožec. Bez elektřiny je tam aktuálně kolem 500 odběrných míst, uvedla.

"Zásahové čety na odstranění problémů intenzivně pracují, situace a práce v terénu je ale v oblasti poměrně dost komplikovaná. Neustále dochází k pádům stromů, protože sníh je mokrý a těžký. Navíc tam stále sněží," dodala Slavíková.

Žádné problémy kvůli počasí nezaznamenala Pražská energetika (PRE). "Posledních 24 hodin bylo úplně bezporuchových," uvedl dnes dopoledne mluvčí firmy Petr Holubec. Důvodem je podle něj to, že většina elektrického vedení je v hlavním městě vedena pod zemí. V okrajových částech metropole, kde je vedení vedeno po povrchu, sněhová nadílka nebyla tak velká jako ve zbytku republiky.

Jihočeský kraj

Na železniční trati Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku je od 11:15 obnovený provoz. Od rána byla neprůjezdná. Na trať spadl před 6:00 strom, který drážní hasiči v 7:45 odstranili. Pak spadly na koleje další stromy. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš. V kraji se od rána kvůli počasí stalo podle policie 35 nehod.

Jihočeské silnice jsou sjízdné s velmi zvýšenou opatrností. Nesjízdná a zavřená je silnice ze Zadní Zvonkové k hraničnímu přechodu s Rakouskem. "Jsou tam popadané stromy, nevíme, kdy se to vůbec zprovozní, nejdřív večer. Jinak jezdíme opět pořád všichni, protože začalo znovu sněžit," řekl ČTK po 11:30 dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný.

Podle operačního důstojníka jihočeské policie se stalo dnes od půlnoci do 14:15 v kraji v souvislosti s počasím 35 nehod. Zranili se při nich lehce čtyři lidé. Na silnici I/39 u obce Pěkná na Českokrumlovsku se dnes srazilo osobní auto se sypačem silničářů. Silnice byla neprůjezdná, po 14:00 byl provoz obnoven.

Jihomoravský kraj

Silnice všech tříd včetně dálničních úseků jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrnosti, většinou jsou mokré po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách Blanenska mohou silnice přes den namrzat. V Brně silničáři vyjížděli po půlnoci, aby namrzající silnice ošetřili. Vyplývá to z ranních údajů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Brněnských komunikací.

"Především z důvodu namrzání vozovek začaly krátce před druhou hodinou ranní vyjíždět posypové vozy k ošetření svých úseků. Noční výjezd skončil před pátou hodinou ráno, na zásahu se podílelo všech 21 sypačů," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Po 7:00 se teploty v kraji pohybovaly okolo nuly, namrzání silnic silničáři zatím nehlásí. Na Blanensku je na trasách ošetřovaných pouze inertním posypem na silnicích vrstva ujetého sněhu krytá posypem, ve vyšších polohách okresu se mohou tvořit sněhové jazyky nebo námraza. V Bílých Karpatech je na vozovce sníh a silničáři tam pracují.

Karlovarský kraj

Situace na krušnohorském Božím Daru se po kalamitě zlepšuje, přístupný je Neklid, kde lze opět lyžovat. Potíže jsou na silnici mezi Perninkem, Potůčky a Horní Blatnou. Kvůli čerstvému sněhu je silnice obtížně průjezdná, tvoří se tam kolony, informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. Uzavřená zůstává silnice z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách, obě místa jsou ale přístupná z jiné strany. Místy slabě sněží i v nižších polohách, silnice jsou s velkou opatrností sjízdné.

Kvůli pádu stromů na dráty vysokého napětí zaznamenal ČEZ výpadek elektřiny na Karlovarsku. "Porucha na vysokém napětí se týká poměrně velké oblasti, zasáhl například Ostrov, Nejdek, Hroznětín, Děpoltovice, Nivy, Odeř, Ruprechtov, Velký Rybník, nebo Oldřichovice," řekla ČTK mluvčí pro západočeskou oblasti Michaela Jírovcová. Výpadek proudu postihl také Bublavu, kde se kvůli poruše zcela zastavil provoz skiareálu.

Průjezd z Jáchymova na Boží Dar po silnici I/25 dnes kromě sněhu zkomplikovalo několik spadlých stromů. Boží Dar byl kvůli silnému větru a sněžení od úterního odpoledne prakticky odříznutý. Obslužnost města musela zajistit policie ve spolupráci se silničáři, pomáhala také horská služba. V určitou dobu vždy shromáždili místní, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvedl do Božího Daru. Zajištěn byl také průjezd záchranářů. Turisty policie vracela, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu. Na Přebuz se lidé mohou dostat od Krásné Lípy. Od Dolních Niv je sjízdná silnice na Háj.

Nehoda se dnes ráno stala u brány věznice ve Vykmanově u Ostrova. Autobus tam sjel do příkopu a hrozilo, že se převrátí. Hasiči museli vyprostit čtyři pasažéry a řidiče.

Podle meteorologů by dnes v Krušných horách mělo dál sněžit a mohou se tvořit sněhové jazyky a závěje. Srážky začnou slábnout až k večeru, bude ale mrznout a může se tvořit námraza a zmrazky. Vítr by dnes mohl na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 kilometrů v hodině.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Velmi opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách, na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. Od poloh nad 500 metrů nad mořem by dnes mohl vítr místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Vyplývá to z údajů silničářů a meteorologů.

Situace v dodávkách energie se v Královéhradeckém kraji od středy zlepšila. Zatímco ve středu před polednem energetici evidovali na vedeních vysokého napětí na Trutnovsku čtyři poruchy, dnes ráno měli jednu poruchu v Bartošovicích na Rychnovsku. Uvedla to mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy vznikly po pádu sněhem zatížených stromů do vedení.

V kraji dnes ráno ojediněle slabě sněžilo. Teploty se pohybovaly kolem nuly, na horách bylo kolem minus čtyř stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno s místy občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách by mohlo být sněžení četnější. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus pěti stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Situace v Libereckém kraji se dopoledne uklidnila, přestalo sněžit a silničáři mohli ve 12:00 znovu pro nákladní vozy nad 3,5 tuny otevřít i silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Uzavřena byla kvůli sněžení od pondělní půlnoci. I když jsou hlavní tahy většinou holé, řidiči by měli být opatrní. Vítr ale přetrvává a v horách, kde mrzne, je sníh lehčí a dělají se tam sněhové jazyky a závěje, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK. V Jablonci nad Nisou kvůli sněhu ráno vyhlásili kalamitní stav.

Tisíce domácností v kraji jsou od středy bez dodávek elektřiny. Pro Jablonecko a Semilsko a také Děčínsko v sousedním Ústeckém kraji stále platí kalamitní stav, který ve středu večer vyhlásili energetici. "Aktuálně dispečink ČEZ Distribuce eviduje v Libereckém kraji deset poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je zhruba 3000 odběrných míst. Jsme stále v terénu a pracujeme na odstranění poruch. Práce nám znesnadňuje těžko přístupný terén," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. V celé zemi má podle ní ČEZ nahlášeno 33 poruch na vysokém napětí a 8000 odběrných míst bez proudu.

Magistrát Jablonce nad Nisou vyhlásil dnes ráno kvůli sněhu kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto dnes vypnulo parkovací automaty na všech parkovištích. "Žádáme řidiče, aby využili možnost bezplatného parkovaní a uvolnili ulice, aby je bylo možné uklidit," řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni. Město povalalo na pomoc i nakladače a nákladní auta a sníh z ulic odváží.

Kvůli sněhovým jazykům musela být ráno uzavřena silnice třetí třídy z Hodkovic nad Mohelkou na Rychnov u Jablonce. Silničáři tam nasadili frézu a úsek už je průjezdný. Motoristé by ale měli být podle Šéna opatrní. "Silnice jsou na mnoha místech velmi zúžené sněhovými mantinely, proto je při pohybu po silnicích nutná maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu. Na horských silnicích mohou řidiči potkat sněžné frézy, které budou v následujících hodinách a dnech zúžené komunikace rozšiřovat," dodal.

Hlavní tahy v kraji už jsou většinou holé, místy ale mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd je silná vrstva ujetého sněhu. Teploty v Libereckém kraji se pohybují od minus čtyř do dvou stupňů. Na většině území je zataženo a sněžení se objevuje jen ojediněle. V horách ale stále fouká vítr. Podle meteorologů by měly srážky ustávat a oblačnost by se na některých místech měla večer i protrhat.

Moravskoslezský kraj

V horských oblastech jsou dnes silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku místy leží ujetý či rozbředlý sníh. Zbývající komunikace jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic. Situace se uklidnila po tom, co přestalo sněžit.

Na Bruntálsku jsou silnice první třídy po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Stejně tak i silnice nižších tříd, na kterých leží zbytky rozbředlého sněhu. Obdobná situace je i na Opavsku. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. I tam musí být řidiči velmi opatrní.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Olomoucký kraj

Silnice zejména ve vyšších polohách kraje dnes ráno pokrýval rozbředlý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavní tahy v kraji byly ráno po chemickém ošetření zpravidla holé a mokré. I na nich by však řidiči měli jezdit opatrně.

Zbytky rozbředlého sněhu byly po nočních sněhových přeháňkách hlavně na vozovkách v horských okresech Jeseník a Šumperk. Opatrnost je ale na místě také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Méně důležité cesty pokrývá ujetý sníh s posypem.

Pardubický kraj

Dopravu v Pardubickém kraji komplikuje sníh. Leží zvláště na silnicích ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, místy i uježděný, lokálně se tvoří náledí či sněhové jazyky, uvádějí silničáři.

Kluzké vozovky jsou například v okolí Litomyšle, Hlinska, Ústí nad Orlicí, Poličky, Skuteč, Žamberka a v Železných horách. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná jen se sněhovými řetězy. U Vysokého Mýta se místy tvoří sněhové jazyky, v okolí Lanškrounu náledí.

Energetici v Pardubickém kraji evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Chrudimsku, která postihla obce Všeradov, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry a Veselý Kopec. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové jsou zčásti bez proudu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, na východě regionu byl silný vítr. Často sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

Zimní počasí se sněžením, větrem a teplotami pod bodem mrazu komplikují i dnes dopravu na silnicích v Plzeňském kraji. Komunikace jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, většinou jsou kluzké, často s vrstvou rozježděného sněhu po chemickém ošetření. Na některých místech kraje se tvoří sněhové jazyky. Mokré povrchy místy namrzají, uvádí Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové jazyky se tvoří například na silnicích na Tachovsku, dálnice D5 je tam mokrá a s opatrností sjízdná, stejně jako ve zbytku kraje. Na Klatovsku jsou v nižších polohách silnice mokré nebo s rozbředlým sněhem, na výše položených šumavských silnicích je vrstva uježděného sněhu krytá posypem. Sněhové srážky, které zhoršují dohlednost, jsou v celém kraji.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes opět komplikuje sněžení. Na řadě míst v kraji jsou hlášené sněhové přeháňky, zhruba v třetině kraje je kvůli sněžení snížená viditelnost. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost i na některých hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové přeháňky jsou dnes odpoledne hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5 a D8. Sněží také na Berounsku, Kladensku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku a kolem Prahy.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou silnice první třídy číslo devět a 16 na Mělnicku a silnice druhé a třetí třídy ve všech okresech.

Teploty v regionu se odpoledne pohybují od minus jednoho do plus pěti stupňů Celsia, fouká slabý vítr.

Ústecký kraj

Vytrvalé sněžení a vítr nadále komplikují dopravu v Ústeckém kraji. Uzavřeno je několik úseků silnic zejména v Krušných horách na Chomutovsku a na Ústecku. Moldava na Teplicku vyhlásila kalamitní stav. Bez proudu jsou ještě domácnosti na Děčínsku.

Energetici vyhlásili kalamitní stav na Děčínsku v noci na dnešek. Mluvčí ČEZ Soňa Holingetová ČTK řekla, že čety se pokusí obnovit dodávky ještě dnes. "Bude ale záležet na počasí. Terén je těžko přístupný," uvedla. Poruchy hlásili lidé nejen z Děčínska, ale také z Ústecka a Chomutovska. "V obcích Kovářská a Kryštofovy Hamry jsme už dodávky obnovili," uvedla Holingerová.

Na Děčínsku pracují také hasiči, kteří měli desítky výjezdů v noci a k dalším vyjíždí během dnešního dne. Likvidují stromy a větve, které nevydržely nápor sněhu.

Silničářům se podařilo ve středu večer zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa a během dnešního dne několik cest na Chomutovsku. Podle informací na webu krajské správy a údržby silnic je stále nesjízdných pět úseků silnic. Jedním je trasa Mikulov - Moldava. Obec Moldava vyhlásila kvůli přívalům sněhu kalamitní stav. "Z české strany hor se lidé k nám nedostanou, nouzová cesta vede přes Německo. Děti nechodí do školy, lidé nemohou do práce. Máme v provozu veškerou obecní techniku, ale nestačí to. Musíme počkat, až se k nám dostanou silničáři," řekla ČTK místostarostka Eva Kardová.

Nové Město v Krušných Horách, které je součástí Moldavy, je také zcela neprůjezdné. "Bohužel kvůli kalamitě musíme zrušit běžeckou třicítku. Nejprve musíme obnovit život v obci, až na druhé místě jsou turisté," uvedla Kardová. Na víkend se ani nebudou upravovat běžecké trasy pro veřejnost.

Silničáři aktuálně odklízejí závěje z cesty mezi obcemi Klíny a Mníšek. "Bohužel stále silně fouká a sněží. V terénu máme veškerou techniku, která se ale také musí průběžně opravovat," řekla ČTK náměstkyně ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Lenka Holovská. Situaci komplikují silničářům neukáznění řidiči a vandalové, kteří kradou vysoké tyče pro značení podél horských cest, právě ty přitom ve sněhových bouřích pomáhají šoférům.

Sněhové jazyky jsou nad Ústím nad Labem u obce Nakléřov, kde silnici pokrývá až metr sněhu a je uzavřená stejně jako cesta u Libouchce.

Potíže vyjet do hor mají linkové autobusy. Nejhorší situace je v Krušných horách v okolí Chomutova a Vejprt. Dopravce je v kontaktu se silničáři a rozhoduje se podle aktuální situace o nasazení autobusu.

V nižších polohách kraje jsou už jen sněhové a dešťové přeháňky, klidná situace v rámci kraje je na silnicích na Lounsku. Meteorologové upozorňují, že večer sice vítr zeslábne, ale může se tvořit náledí.

Kraj Vysočina

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, někde leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších silnicích je místy sníh zledovatělý, silnice jsou ošetřené drtí. Kvůli uvázlému kamionu je od středy neprůjezdná silnice na Pelhřimovsku.

Kamion stojí na sinici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. "Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dnes dopoledne," řekla dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

Dopravu omezují také stromy popadané na silnice. Hasiči je od noci odstraňovali asi na 20 místech především na Pelhřimovsku a Žďársku.

V kraji v noci sněžilo, nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly okolo nuly. Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo a místy bude slabě sněžit. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou do jednoho stupně Celsia.

Zlínský kraj

Silnice mohou dnes ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na vozovkách v nižších polohách ráno byly zbytky rozbředlého sněhu, případně byly cesty po chemickém ošetření mokré. Ve vyšších polohách pokrývala silnice udržované posypem většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce až 15 centimetrů. Na některých místech snižovalo dohlednost sněžení a mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji platí do 10:00 výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou náledí.

Ve Zlínském kraji bylo ráno zataženo až oblačno. Místy foukal slabý vítr. Teplota se pohybovala od minus tří stupňů Celsia do nuly. Odpoledne by podle předpovědi mohly dosáhnout plus jednoho stupně. Přes den bude zataženo až oblačno, ojediněle se objeví slabé sněžení. Místy bude postupně ubývat oblačnosti. Vát bude mírný severní až severovýchodní vítr, jehož rychlost může lokálně v nárazech překonat 50 kilometrů za hodinu.